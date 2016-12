Komisioni për matjen e territorit, ‘i panevojshëm’

Tweet on Twitter

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ali Berisha, e konsideron të panevojshëm dhe të papranueshëm krijimin e një komisioni për matjen e territorit të vendit.

Ai ka thënë se me zgjidhjen e problemit të demarkacionit me Malin e Zi, nuk do të mund të ketë asnjë lloj kontributi një komision i tillë.

Në një intervistë për Epokën e Re, Berisha ka bërë me dije se AKK-ja nuk do të jetë pjesë e këtij komisioni. Ai ka thënë se Aleanca insiston që komisioni shtetëror që ka arritur marrëveshj të dëmshme të shkarkohet dhe marrëveshja e nënshkruar të hidhet poshtë.

Sipas Berishës, zgjidhja e problemit është e qartë, kufiri duhet të vendoset aty ku ka qenë gjithmonë, në Kullë dhe Çakorr.