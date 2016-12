Komisioni hetimor për CEZ, dëshmon Rama: Pse nuk i çuam çekët në arbitrazh

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kryeministri, Edi Rama është duke dëshmuar sot në Komisionin hetimor parlamentar për CEZ, lidhur me kontratën që nënshkroi Qeveria me këtë kompani për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me mirëkuptim. Rama se shteti shqiptar ishte në pozitë të dobësuar ndaj nuk e çoi çështjen në arbitrazh. Qeveria shqiptare në 2013 i dha 100 milionë euro kompanisë çeke për të terhequr padinë ndaj Shqipërisë për zgjidhje të njëanëshme të kontratës.

Kryetari i komisionit, demokrati, Edmond Spaho i kërkoi Ramës të shpjegonte se si shkoi qeveria drejt vendimit për të falur 100 milionë euro. Rama hezitoi në fillim të përgjigjej dhe të analizonte kontratën, duke thënë se “mbështes të gjitha ato që ka thënë ministri i Energjetikës, Damian Gjiknuri”.

Pjesë nga fjala e Ramës në komision

Gjendja ku ishim impononte ndërhyrje sa më shpejt. Në tetor 2013 humbjet ishin të rreth 50 për qind, situata financiare aq e vështirë sa FMN dhe BB kërkonin një zgjidhje të shpejtë. Të gjitha rrethanat dhe arsyetimet na çuan drejt një zgjidhje miqësore, ku qeveria shqiptare ishte në pozicion të dobët.

Ishte një proces i vështirë pas një shpronësimi të dhunshëm, të paligjshëm nga ana shqiptare. Marrëveshja qeveri shqiptare-kompania CEZ është bërë në prezencën e zv.drejtuesit të sekretariatit të Vjenës si palë e 3-të.

Mbledhja e Komisionit, ku është i pranishëm Rama po vazhdon.

Lajmi ne perditesim…