Komisioni Europian rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërsa prezantoi paketën vjetore të zgjerimit, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin evropian, eurokomisioneri Jonahes Hahn tha se Komisioni rekomandon që Këshilli të hapë negociata me këto dy vende të Ballkanit Perëndimor. “Duhet ti përmbahemi angazhimeve tona” tha Hahn, ndërsa njohu progresin e bërë nga vendi ynë sa i përket reformave.

“Ne kemi folur për strategjinë e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor. Raporti i këtij viti parashtron progresin që kanë bërë vendet e Ballkanit perëndimor. Mbeten shumë sfida. Ne do paraqesim të njëjtin rekomandim për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Zbatimi i ligjit dhe stabiliteti mbeten disa nga pikat që duhet të zbatojnë këto vende. Sfida e tretë për këto vende është ekonomia. Vendet duhet të zbatojnë reforma në sajë të përmirësimit të ekonomisë

Shteti ligjor, qëllimi kryesor i politikës së zgjerimit është të eksportojmë stabilitet, është nevojë që Ballkani Perëndimor të bëjë më shumë progres në pajtim, fqinjësi të mirë. Sfida kryesore mbetet ekonomia, e cila përballet me dobësi. Duhet të reformohen. Çështjen e papunësisë duhet zgjidhur, çështja e emigracionit dhe lindjet e ulëta janë problem. Standardet e jetesës duhet të rriten pasi janë të ulëta”, tha Hahn.

“Jam i kënaqur se si Shqipëria e Maqedonia e Veriut kanë ndjekur reformat. Shqipëria ka çuar përpara reformat, veçanërisht një transformim të madh të sistemit të Drejtësisë, përfshirë një proces të paprecedentë rivlerësimi të gjyqtarëve dhe prokurorëve.” -vijoi më tej Hahn.

“Maqedonia e Veriut jo vetëm që vijon reformat e saj ambicioze, por arriti dhe një marrëveshje historike me Greqinë, duke zgjidhur problemin e gjatë të emrit. Kjo marrëveshje, së bashku me atë të arritur me Bullgarinë, është një shembull për forcimin e marrëdhënieve fqinjësore në rajon, është një shembull i shkëlqyer për vendet e tjera, dhe dëshmon fuqinë tërheqëse të perspektivës europiane. Të dyja vendet kanë bërë përpara me reformat, vecanërisht në fushat e përcaktuara nga Këshilli në Qershor 2018. Për këtë arsye Komisioni europian i rekomandon Këshillit hapjen e bisedimeve tani, si me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Që të mbetet i besueshëm, Bashkimi europian duhet t’i përmbahet angazhimeve të veta dhe t’u përgjigjet qartë dhe pozitivisht, kur vendet i përmbushin detyrimet e tyre”- u shpreh Hahn.

Këto dy çështje do të diskutohen më vonë në nivel të ministrive të punëve të jashtme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pasi vendimi i fundit për hapjen e negociatave merret nga udhëheqësit e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të BE-së përmes një samiti të rregullt.

Raport i këtij viti gjithashtu është i rëndësishëm për Bosnjë e Hercegovinën, e cila këtë herë merr zyrtarisht dokumentin e quajtur Avis, që është mendimi i Komisionit Evropian për gatishmërinë e vendit që të bëhet kandidat për anëtarësim të plotë në BE.

Ky është një dokument, i cili do të përcaktojë gjendjen e përgjithshme të vendit dhe gatishmërinë e saj për t’u bërë anëtare potenciale e BE-së.

Komisioni Evropian ka publikuar këtë të mërkurë paketën vjetore të zgjerimit, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin evropian. Bëhet fjalë për dokumentin më të rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, ku objektivisht përcaktohet gjendja faktike në çdo vend dhe vlerësohet përparimi, por edhe mangësitë në përmbushjen e kritereve në procesin e integrimit.

Gjatë prezantimit të raportit vjetor të zgjerimit në Komisionin Euroipan, eurokomisioneri, Jonahes Hahn foli edhe për rrugëtimin e Kosovës, të cilës i kërkoi heqjen e taksës për mallarat serbe. Duke vlerësuar arritjet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, Hahn përcolli një mesazh të fortë për Serbinë dhe Malin e Zi dhe iu kërkoi të jenë më fleksibël në zbatimin e ligjit dhe përmbushjen e reformave

“Serbia dhe Mali i Zi duhet të rrisin përpjekjet e tyre për të zbatuar reformat në zbatimin ligjor. Sa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të dyja vendet duhet të shmangin çdo veprim që konsiderohet si provokim nga të tjerët. Progresi i bërë i Kosovës është vënë në hije nga taksa, e cila duhet të hiqet. Turqia ka nisur të largohet nga BE duke larguar balancën në sistemin politik. Edhe në 2018 KE vuri në pah se negociatat e Turqisë janë të bllokuara dhe ky vlerësim është edhe për këtë vit. Kjo është paketa e fundit që raportojmë dhe duhet të shpreh mirënjohjen tuaj për angazhimet e treguara. Të gjithë duhet të jemi krenarë për arritjet, por ajo që është arritur është e mundur edhe falë angazhimit tonë dhe bashkëpunimit të shkëlqyer”-tha ai.

Komisionari evropian për çështjet e zgjerimit, Johannes Hahn më herët për Radion Evropa e Lirë konfirmoi që Komisioni Evropian, përsëri këtë vit, do të dalë me rekomandimin për hapjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

Mogherini për Shqipërinë: Radha e BE-së të bëjë punën e vet



Shefja për politikën e Jashtme të BE-së, Federica Mogherini tha në konferencën për shtyp pas dhënies së rekomandimit pozitiv për çeljen e negociatave nga KE për Shqipërinë se vendi i ka kryer detyrat dhe se tani është radha e BE-së.

Në konferencën me Johannes Hahn, Mogherini foli për zhvillimet e prekshme në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri që sipas saj sollën dhe rekomandimin pozitiv.

“Ajo që do të lexoni në raporte flet për reformat thelbësore në gjyqësor në Shqipëri si rezultat i dëshirës së popujve për ndryshim. Kemi theksuar me partnerët në punë tonë se ata kanë bërë një zgjedhje thelbësore, që kanë si synim thelbësor anëtarësimin, një nga gjërat e pakta që bashkon rajonin dhe mbështetja e rajonit duke bërë këtë zgjedhje. Liderët në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut janë angazhuar në reforma.

Politika e zgjerimit na çon në ADN-në e procesit të zgjerimit të BE-së, duke kaluar plagët e luftës dhe duke përdorur integrimin si një mjet thelbësor për pajtim. Punë thelbësore është bërë për të vlerësuar progresin e bërë. Falënderoj ekipet që kanë punuar për këto raporte. Kanë marrë informacion jo vetëm nga autoritetet por dhe shoqëria civile.

Gjatë viteve të kaluar por sidomos vitin e kaluar BE ka investuar shumë në Ballkanin Perëndimor. Angazhime të nivelit të lartë. Kemi dëshmuar shumë arritje impresionuese. Në Maqedoninë e Veriut kanë përqafuar mundësinë e reformave, marrëveshja e Prespës.

Në Shqipëri dua të theksoj reformën e drejtësisë. Ka vijuar në vlerësimin e gjykatësve dhe prokurorëve. Në vizitën e fundit në Tiranë u impresionova dhe mendoj se Shqipëria ka një mbështetje të fuqishme nga populli për anëtarësim në BE. Këtë vit për herë të dytë KE rekomandon hapjen e negociatave. Bazohet në arritje të prekshme. Shqipëria i ka kryer detyrimet e saj, është radha e BE-së të bëjë punën e vet. Pas rekomandimit nga KE, topi është në dorën e KiE”, deklaroi Mogherini.