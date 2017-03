Kombëtarja shqiptare, kjo ndodh 20 vite më vonë (FOTO)

Dhe, në këtë moment, shumë shqiptarë do të kthehen pas në kohë, kur një tjetër Strakoshë mbronte portën e Kombëtares, vendit të shqiponjave. Për më tepër, ishte kapiten i saj. Ishte i madhi Foto Strakosha, një personazh i vërtetë, përveçse një portier shumë i mirë. Një pionier i futbollit shqiptar, në vend dhe jashtë tij.

Në atë epokë moshatarët e tij kërkonin fatin diku jashtë vendit dhe emigronin për një jetë dhe karrierë më të mirë. Foto sistemohet në Greqi, por lidhja me vendin e tij nuk u ndërpre kurrë. Për ta mbajtur gjallë ishte detyra që kishte, porta e Kombëtares (73 ndeshje nga viti 1990 deri në vitin 2005, i gjashti në të gjithë historinë e Shqipërisë).

Historia e Strakoshave do të vazhdojë te Shqipëria, të premten në mbrëmje, kur i biri i Fotos, Tomasi (22 vjeç) do të mbrojë për herë të parë portën e kuqezinjve. Dhe do ta bëjë pikërisht kundër Italisë, që e rriti sportivisht dhe u bë atdheu i tij i dytë. Një histori e jashtëzakonshme, që përveç talentit të tij u ndihmua nga shumë rrethana të ndryshme për t’u bërë një i predestinuar…

Thuajse gjithçka lidhet me Lacion, në të cilën Strakosha luan që prej vitit 2012. I rritur (mirë) te të rinjtë e Bolonit dhe Simone Inzagit, me të cilët fitoi një titull dhe një Kupë Italie. Më vonë u transferua tek ekipi i madh, ku bënte portierin e tretë. Ky ka qenë sezoni i tij, sepse me dëmtimet e Marketit i është dashur të luajë 15 ndeshje këtë vit. Lacio ka fituar 11, ka barazuar 2 dhe ka humbur 2.

NË EMËR TË ATIT

Shpërthimi i tij nuk është i rastësishëm, sepse De Biazi e ka grumbulluar përpara disa muajsh me kuqezinjtë, ndërsa tani me pezullimin e Berishës është gati të luajë titullar. Pikërisht kundër Italisë. Një ëndërr që bëhet realitet dhe e fut në histori. Në Palermo, në tribunën e stadiumit do të jetë edhe Foto për ta ndjekur nga afër, e bën shpesh edhe kur luan me Lacion.

Mik i vjetër i Igli Tares, me të cilin gjeti gjuhën e përbashkët për rinovimin e kontratës. Madje, Foto ishte ai që i pasoi shiritin e kapitenit të Kombëtares shqiptare. Të premten, do të jenë pranë njëri-tjetrit në “Barbera”. Edhe për ata do të jetë sikur të kthehen pas në kohë 20 vite. Diçka nuk ndryshon, në portë do të vazhdojë të jetë sërish një Strakoshë.