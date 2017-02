Tweet on Twitter

Kombëtarja e Shqipërisë në futboll, do të ndryshojë shumë shpejt “lëkurë”.

Është Federata Shqiptare e Ftubollit e cila më 22 Shkurt, do të prezantojë fanellën e re që do të mbajnë të veshur futbollistët e Kombëtares.

Prezantimi do të do të mbahet nga ekipi kombëtar për pjesën e mbetur të eleminatoreve të Kampionatit Botëror.

Kjo është hera e parë që Kombëtarja Shqiptare e Futbollit, do të ketë një fanellë të personalizuar.