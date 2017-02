Kjo është mënyra më e sigurt që të pastroni veshët

Nuk janë të rrallë ata të cilëve u bllokohen veshët. Kjo mund të jetë përvojë shumë e pakëndshme, madje edhe e dhimbshme. Mirëpo, ne kemi zgjidhjen.

Kur ju bllokohet veshi, shkaktohen vështirësi të pakëndshme siç janë dhembja e kokës, problemi me sinuset, dhembja e fytit, problemi me dëgjimin, ndonjëherë edhe marramendja.

Mjeku David Hill ka gjetur zgjidhjen natyrale për pastrimin e veshit të mbyllur dhe thotë që përzierja e alkoolit me uthull dhe alkoolit medicinal në përpjesëtim 1:1 mund t’ju ndihmoj.

Mjafton vetëm një sasi e vogël.

Hidhni disa pika në vesh dhe mbështeteni kokën në anën e kundërt 20 sekonda.

Atëherë kthejeni në pozitën normale dhe dylli vetë do të rrjedhë nga veshi.

Ky ilaç natyral me siguri do t’ju ndihmojë, ndërkaq veshi do të jetë i pastruar dhe ju do të shpëtoni nga dhembjet e padurueshme dhe inflamacioni i veshit.

Megjithatë, nëse dhembjet nuk pushojnë, mos e përsërisni procedurën, por shkoni te mjeku.