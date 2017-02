Tweet on Twitter

Share on Facebook

Katy Perry është rikthyer me një këngë të re, me të cilën edhe paralajmëron albumin.

Singëli “Chained to the rhythm” është këngë e punuar nga Sia dhe Max Martin, ndërsa Perry vjen në bashkëpunim me Skip Marley.

Duke mos dalë nga stili i saj, ky është singëli i parë i Katy-t, pas albumit të saj të 2013, ‘Prism’.