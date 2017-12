Por, këtë vit ata do t’i shohim në RTK1.

Lajmi.net në bashkëpunim me ‘Stupcat’ kanë organizuar një emision festiv që do të shfaqet me 31 dhjetor në RTK1, duke filluar rreth orës 21:00.

Përpos humorit të ‘Stupcave’, ky edicion në vete ka emra shumë të njohur të muzikës shqipe, të cilët kënduan ‘live’ duke filluar nga Xeni, Afrim Muçiqi, Dani, Mc.Kresha, Lyrical Son e për të vazhduar me pas me emra tjerë si Shyhrete Behluli, Engjellusha Salihu, Gili, Remzie Osmani, Motrat Mustafa, Shkurte Fejza, Gresa Behluli, Teuta Selimi, Robert Berisha, Fjolla Morina, Ronela Hajati, Soni, Young Zerka, Blasta, Albatrit Muçiqi e të tjerë.

I moderuar nga Gresa Pallaska dhe Adriana Matoshi, emisioni festiv nga Stupcat dhe lajmi.net për disa orë rresht do të sjellin momente relaksuese, duke u përshtatur me festat.

Si asnjëherë më parë, do të keni atmosferë festive në shtëpitë tuaja përmes këtij emisioni interesant dhe atraktiv.