Kishit dëgjuar për bananen e kuqe? Ja cilat janë përfitimet në shëndet

Bananet janë frutat më të famshme në botë, me përfitime shumë të mira shëndetësore. Ato përmbajnë tre sheqerna natyrore fruktozë, saharozë dhe glukozë të cilat janë kombinuara me fibra. Gjithashtu ato kanë 11 minerale dhe 6 vitamina.

Në rast se ju nuk e dini ka 5 lloje të ndryshme bananesh, veç bananes së verdhë. Banania e kuqe është ajo që po ju shpjegojmë në këtë artikull. Ajo është më e ëmbël se banania e zakonshme, edhe pse është e ngjashme. Por ato shijojnë më shumë dhe kanë shijen e mjedrave.

Bananet e kuqe vijnë nga Kosta Rika dhe preferohen më shumë në Amerikën Qendrore, Meksikë dhe Australi. Në lëkurë janë me ngjyrë të purpurt dhe brenda tuli është i butë me ngjyrë paksa rozë. Ato janë të pasura me beta karotene dhe me një aromë si luleshtrydhe.

Ky frut është shumë i pasur në ushqyesve dhe kanë edhe sasi të mëdha të kaliumit, vitaminës C dhe beta karotene beta. 1 banane e kuqe normale ka 400 mg kalium. Një banane e mesme plotëson 15% të nevojave të trupit me vitaminë C në ditë.

Ajo ka veti të mëdha anti-oksidante që ju ndihmojnë për të parandaluar kancerin dhe sëmundje të ndryshme të rënda. Gjithashtu ato janë të pasura me fibra, duke plotësuar 16% të nevojave të përditshme për fibra.

Me konsumin e kësaj bananeje eliminohet edhe rreziku i zhvillimit të diabetit tip 2. Ky frut është një përbërës i shkëlqyer për sallatë frutash. Ato konsumohen të freskëta, por edhe të thara.