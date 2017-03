Nëna e dy fëmijëve u “përmbyt” në lot kur përmendi ndërprerjen e karrierës së bashkëshortit të saj, shkruan TheSun.

Ajo tregoi tmerrin që përjetoi kur kuptoi se Kanye kishte pasur një moment dramatik, që tregoi një të ashtuquajtur shkrirje mendore.

Këtë rrëfim, Kim e bëri në reality-shoun “Keeping Up With The Karashians” që në shqip do të thotë “Qëndroni me Karashianët”.

E shqetësuar Kim tregoi se ai u largua nga skena pasi performoi tri këngë, para se të kalonte në gjendje të pakontrollueshme.