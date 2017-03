Këto produkte nuk duhet të konsumohen nga femrat

Për të pasur një trup sa më në formë, është shumë e rëndësishme që femrat të kujdesen, duke nisur që me përzgjedhjen e ushqimit që konsumojnë, duke eleminuar disa prej tyre.

Disa nga ushqimet që duhet të shmangin janë:

Ushqimet e skuqura dhe me yndyrnë

Patatet, si edhe ushqimet e tjera të skuqura me yndyrnë janë zgjidhja me e keqe e mundshme nga gjithçka që mund të hani. Më e mira është që ushqimin ta përgatisni me sa pak vaj të jetë e mundur (mundësisht me vaj ulliri).

Margarina me shumë kalori

Margarina përmban shumë yndyra të pangopura, të cilat krijojnë në trupin tonë “kolesterolin e keq”. Më mirë zgjidhni gjalpin sesa margarinën, sepse përmban yndyra të ngopura, të cilat rrisin HDL-në.

Buka e bardhë

Buka e zezë është një zgjidhje shumë e më e mirë sesa ajo e bardhë. Kjo sepse tretet më lehtë dhe përmban shumë fibra dhe lëndë të tjera ushqyese.

Orizi i bardhë

Orizi i bardhë nuk përmban as fibrat dhe as vitaminat e nevojshme, por ka një indeks të lartë glikemik, çka do të thotë që mund të shkaktojë diabetin e tipit 2. Orizi integral përmban tri herë më shumë fibra dhe materie të tjera ushqyese. Po ashtu, tretet edhe më lehtë.

Sheqeri i bardhë

Sheqeri i bardhë, përveç të tjerash, pengon punën e leukociteve, rruazave të bardha të gjakut, të cilat janë përgjegjëse për mbrojtjen e organizmit të njeriut nga viruset dhe bakteret. Nëse dëshironi të hani diçka të ëmbël, zgjidhja më e mirë janë frutat. Nëse preferoni edhe diçka më të ëmbël, atëherë këshillohet çokollata e zezë.