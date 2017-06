Ky është Nadi artisti i njohur pejan i cili brenda pak ditëve do ta lansoj një album“live” gjithmonë me grupin e tij që e shoqëron.

Nadi ka nënshkruar së fundi edhe kontratë me kompaninë On Records, me producentët e njohur Zzap&Chriss, ku pritet shumë shpejt të dalë kënga me klip më e re, plus të tjera projekte për tu kthyer në hite.

Gjithashtu ai në muajin dhjetor do të sjellë në treg edhe albumin me 8 këngë të reja e me kompozitorë të ndryshëm.