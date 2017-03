Këta njerëz e kanë përdorur për shekuj këtë pomadë për të trajtuar çdo problem të lëkurës

Është një ilaç natyral, që përdoret prej shumë kohësh nga njerëz që i përkasin komunitetit Amish. Sot, ky vaj është bërë mjaft popullor, duke e përdorur jo vetëm për të tërhequr toksinat nga lëkura, por edhe për çështje të tjera.

Vaji është një përzierje e vajrave esenciale dhe qymyrit të drurit, një nga përbërësit kryesorë të këtij vaji. Përdoret për trajtimin e çështjeve të vogla të lëkurës, për të cilat është provuar të jetë mjaft efektiv, duke ndihmuar lëkurën të shërohet shpejt dhe të kthehet në gjendjen e saj të shëndetshme.

Ai është rekomanduar edhe për shërimin e puçrrave të fytyrës, por nuk duhet të ngatërrohet me trajtime të tjera, që përmbajnë zink dhe rekomandohen si një trajtim i kancerit të lëkurës. Përbërësit mund të gjenden në farmaci, ose te dyqanet e bimëve mjekësore.

Përbërësit:

Vaj kastori (100 ml) – anti-inflamator, hidraton lëkurën hidratues, zvogëlon aknet në fytyrë

Vaj kokosi (100 ml) – anti-inflamator, hidratues, antibakterialë, antiseptik, stimulon shërimin e shpejtë e lëkurës

Qymyr druri (3 lugë çaji) -heq toksinat/ lehtëson dhimbjet e pickimit të insekteve

Baltë ‘Bentonite’ (3 lugë çaji ) – përfitime të ngjashme me qymyr

Dyllë blete (2 lugë çaji) – përmirëson cilësitë e përgjithshme

Vaj kalendula (10 pika) – anti-inflamator, hidratues lëkurës, antibakteriale, stimulon shërimin e lëkurës të shpejtë.

Udhëzime:

Merrni një tas të madh dhe përzieni baltën bentonite me qymyr dhe vajra esenciale. Shkrini dyllën dhe përziejeni me vaj kalendula.

Përzieni dyllin e shkrirë me përbërësit e tjerë, derdheni përzierjen në një kavanoz qelqi hermetik dhe lëreni të ftohet.

Mbajeni larg nga rrezet e diellit direkte dhe përdoreni atë për disa javë.