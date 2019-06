Në kohën kur klima politike në Shqipëri duket se i ka kaluar kufijtë e vendit, edhe Diaspora kudondodhur shqiptare nuk mund të jetë më indiferente ndaj shqetësimeve që po kalon Tirana zyrtare dhe jo vetëm. E parë nga përtej opeqanit, duket se kriza e cila ka përfshirë klasën politike shqiptare si dhe ka trazuar mbarë popullin, anulimi i datës së zgjedhjeve lokale duket se provokon mjaft gjakrat edhe mes rradhëve të militantëve.Si e tillë, edhe përfaqësuesit të Këshillit Koordinativ të Diasporës i “tërheq veshin” politikës shqiptare, si shkaktarja e parë e destabilizimit në vend, duke u ofruar 4 pika për daljen e vendit nga kriza apo gjetjen e një tjetër date për kryerjen zgjedhjet. Kështu, 4 anëtarë të Këshilli Koordinativ të Diasporës kanë përpiluar një deklarate me fokus ngërçin politik dhe tensionin që po përjetojnë qytetarët shqiptarë përpara zgjedhjeve lokale. Përfaqësues të diasporës së Kanadasë, Adriana Bejko dhe Ardian Radovicka, në një dakortësi me përfaqësues të diasporës në Francë Anila Hyka Smograv, si dhe një tjetër anëtar i Këshillit, përfaqësues i diasporës në USA Gazmend Kapllani, përcjellin me shqëtësim krizën politikë në Tiranë duke bërë thirrje për dialog mes dy palëve. Sipas tyre, zëri i Diasporës duhet të konsiderohet dhe të vlerësohet edhe në kauza të tilla kur kriza politike në vend nuk është më vetëm një shqetësim kombëtar.Deklarata e plotë, si më poshtë:THIRRJE DREJTUAR KLASËS POLITIKE SHQIPTAREMe shqetësim të veçantë po ndjekim situatën politike shumë të acaruar në Atdhe. Ajo që po shohim ne dhe e gjithë bota është një lojë tejet e rrezikshme që po luhet në dëm të popullit dhe vendit nga aktorët kryesorë politik. Për ne është shqetësuese fati i kombit, që ju po e tërhiqni drejt greminës. Prej mëse 30 vjetësh ju kemi ndjekur, herë entuziastë e me besim, e herë të zhgënjyer prej alternativave zgjedhore të kufizuara. Ka ardhur koha të dëgjoni diasporën, së cilës i referoheni vazhdimisht në prag fushatash e udhëtimesh tejkufitare.

Ju bëjmë me dije se ne, përfaqësuesit e Diasporës, nuk mund të jemi indiferentë ndaj ngjarjeve në atdhe, prandaj kështu siç jemi, të organizuar në një këshill, ju tërheqim seriozisht vëmendjen dhe ju kujtojme te lini interesin dhe egot personale mënjanë dhe të mendoni për të mirën e Shqipërisë. Nëse na konsideroni vëllezër dhe motrat tuaja të përzgjedhur për të ndërtuar urat e komunikimit ndërmjet Diasporës dhe shtetit Amë, ju lutemi dëgjojeni apelin tonë.



Ju lutemi mbani parasysh që ne ofruam integritetin dhe kreditet tona personale, paanshmërinë tonë dhe distancimin ndaj interesave partiake me shpresen për të kontribuar në interes të kombit. Për këtë qëllim po ju drejtohemi sa më poshtë vijon:1. Bëhuni të arsyeshëm dhe ulni armët në mënyrë që të siguroni paqe politike dhe sociale që aq shumë i duhet Shqipërisë.

2. Uluni në dialog pa kushte për të gjetur një formulë dalje nga kriza e zgjedhjeve locale, por sidomos për të gjetur zgjidhje afatgjata politike dhe institucionale në të mirë të kombit.

3. Dergoni popullit mesazhin e një shteti ku sundon LIGJI, duke ri-bërë Kodin Zgjedhor dhe organizoni në një kohë optimale me konsensus zgjedhje të përgjithshme mbi bazën e një sistemi që eliminon çdo manipulim dhe çdo listë të kontrolluar nga kryetarët e partive .

4. Beni nje marreveshje historike mes forcave politike që të kontribojnë të gjitha ne hapjen e negociatave me BE, te cilën e konsiderojmë jetike për të ardhmen e vendit dhe të diasporës.Diҫka e tillë do inaguronte nje kulturë te re politike per te cilën vendi ka shumë nevojë. Interesat tona kombetare afatgjata duhet te vihen mb interesat partiake afatshkurtra. Mos u druani se do të humbni të gjithë nga pak se do të fitojë Shqipëria. Jemi gati të vetë-afrohemi si interlokutorë ndërmjet palëve nëse kemi besimin tuaj. Të merren seriozisht parasysh qendrimet dhe këshillat e aleatëve tanë strategjikë në Perëndim. Mbetemi në pritje të reflektimit tuaj të shpejtë dhe pozitiv, i cili shpresojme te vendos ne qender te diskutimeve Shqiperine!Duke i bërë thirrje jo vetëm diasporës por cdo shqiptari kudo qe jeton dhe qe sheh interesin a atdheut dhe të kombit mbi interesat e partive, ftojme te gjithe anëtarët e tjerë të KKD, Ambasadorët e Kombit, dhe të gjithë përfasuesit e shoqatave të diasporës t’i bashkohen thirrjes sonë për një dialog te qytetëruar që të vendoset qetësia sociale në Shqipëri.

Me respekt,

Antarët e Këshillit Koordinativ të Diasporës

Ing. Ardian Radovicka – Kanada

Dr Gazmend Kapllani – USA

Ing, Anila Hyka Smørgrav – Francë

Dr. Adriana Fishta-Bejko – Kanada23 Qershor 2019