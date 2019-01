Në gazetari ka rëndësi figura e gazetarit, kultura dhe njohuritë e tij. Në një farë mënyre mediat janë shndërruar në shkolla publike.Intensiteti i punës ka bërë që njeriu të ketë pak kohë për t’u marrë me libra, ndërkohë që qëndrimi para televizorit është një mënyrë komode .Rëndësi në këto raste marrin njohuritë dhe përgatitja e gazetarit, sidomos njohuritë e atyre gazetarëve që merren me probleme shkencore , me analiza problematike dhe investigative.Tek ne ka një universitet që përgatit gazetarë me njohuri fillestare, ndërkohë që dijet dhe njohuritë duhet t’i marrin në mënyrë vehtiake.

Nga sa shikojmë programe televizive, vihet re një hendek midis kërkesave të gazetarit filleshtar nga njohuritë e një gazetari profesionist.

Vec njohurive, ka disa gjëra elementare, të cilat gazetarët duhet t’i kenë në vemendje: paraqitja , veshja, kultura letrare dhe gjuhësore , qendrimi, mënyra e të dëgjuarit , etiketa e miresjelljes, të cilat e ulin nivelin e tyre në sytë e dëgjuesve.

Problmet jane te shumta, kryesore janë kultura dhe qëllimi. Kultura ka të bëjë me dijet që duhet të kenë. Qëllimi ka të bëjë me faktin se kujt i drejtohen.

Shkrimtari kur shkruan kanë parasysh një lexues të vetin. Kjo gjë duhet të ndodhi dhe me gazetarin. Lexuesi mund të jetë një intelektual , një fshatar i thjeshtë ose një tregtar i rëndomtë.Cili është lexuesi yt dhe shikuesi yt.Kjo përcakton dhe stilin e komunikimit..

Në qoftë se ti përdor erudicion në një bisedë televizive ose në shkrimet e tua kjo do të thotë që t’i i drejtohesh një kategorie intelektualësh. Njeriut të thjeshtë i duhet folur me një gjuhë më të kuptueshme .

” Kush nga ju do të dojë të bëjë këtë zanat të kujtohet të zgjedhë pronarin e tij, lexuesin, të vihet në shërbim të tij dhe të flas gjuhën e tij. .”- thotë publicisti italjan Indro Montaneli, pasi gazetaria është një profesion që kërkon shumë modesti.

Nuk ka asgjë më të keqe se sjelljet prej të mënçuri ,-theksonte , Indro Montaneli. Në këshillat që ai u jepte gazetarëve të rinj.

Zhan Pol Satri thoshte: “ Ka dy lloj tipash, të cilët nuk i përballoj dot ,të diturit të cilet kujtojnë se i dinë të gjitha dhe të paditurit që nuk dinë asgjë.”Gazetari kur shkruan duhet të ketë parasysh që gjendet midis këtyre ekstremeve.



Në mediat tona televizive, ka gazetarë që janë shndërruar në megafonë partish ,sa hapin gojëni i kupton ku duan të dalin.

“Italia, përveç se ka përzierë përherë seriozen me kotësinë, ka trajtuar përherë kotësinë si të vetmen gjë serioze.” thotë I.Montaneli. Ky fenomen vihet re dhe më dukshëm te gazetarët tanë. Ka kohë që në televizionet tona nuk shohim emisione shkencore, nuk shohim as ekranizime tregimesh dhe dramash bashkëkohore, me tema të vendit tonë.Janë reduktuar në maksimum emisionet letrare, ato të bujqësisë, të blegtorisë, dhe shumë emisione të tjera, sëc është rasti të kujtoj me nostalgji, dikur shkruheshin reportazhe pambarim, për jetën në fshatra e krahina të largëta malore, jepeshin emisione për jetën e tyre.Për më tepër është harruar fare portreti i njeriut të punës…

Televizioni është shndërruar në nxitje të interesit më të shëmtuar të gazetarëve të këqinj, duke kërkuar me çdo çmim bujën, rekalmin, persona që vuajnë nga sindromi i madheshtisë.Kam parasysh emisionin .

Lidhur me disa nga këto emisione do t’u këshilloja gazetarëve që të jenë më të kujdesshëm në zgjedhjen e personave , ndërkohë që duhet marrë dhe mendimi i shikuesve se si mund të bëhen më të shikueshme për një public më të gjerë.

Unë e kuptoj që televizionet kanë në plan të parë marketingun, por, nuk duhet harruar që ekranet e tyre janë dritaret e kultures së një kombi.

Një televizion ose një gazetë bëhet e keqe sepse është në varësi të reklamës,dhe në kërkim të reklamës, duke kënaqur kështu përherë shijet më të këqija të publikut.Dhe lajmi në këto medja dhe gazeta jepet i deformuar.Do t’i këshilloja gazetarët fillestarë, të cilët kërkojnë të bëjnë karrierë në gazetari, për të mos u joshur nga pagesat që të cojnë në deformim të personalitetit, në robërim të mendimit dhe fyerje të ndërgjegjes profesionale.

Nuk di të ketë ndonjë gazetar të pasur, përvec atyre që ia kënë vënë si qëllim vetes për t’u pasuruar përmes një rruge korrupsioni.

Gazetaria e vertetë nuk të pasuron ,por të tregon rrugën si ta kryesh misionin tënd qytetar për t’u bërë një figurë e nderuar në shoqëri,