‘Kemali’ sqaron lidhjen që ka me ‘Nihanin” në jetën e përditshme

Për shkak se janë protagonistë në serilain “Kara Sevda” u tha se Burak Ozcevit (Kemjali) dhe Neslihan Atagul (Nihan) mund të kenë diçka përtej serialit.

U përfol se bashkëshorti i Neslihan Kadir Dogulu xhelozon kolegun e tij Ozcevit për afërsinë që tregon ndaj Neslihanit në serial. Por sa përket kësaj, Burak Ozcevit ka një përjigje “Unë nuk bëj gjëra të gabuara me të dashurën e shokut tim të ngushtë, Kadirit. Të dy ne kemi marrëdhënie të shëndetshme me partnerët përkatës dhe as që më shkon ndër mend të bëj gjëra të tilla. Nëse të tjerëve iu është dukur se ne kemi diçka me njëri-tjetrin, kjo do të thotë se ne e kemi interpretuar më së miri rolin tonë në serial.”, ka thënë ai për mediat turke.

Edhe ai është lidhur me aktoren Fahrye Evcen, me të cilën sipas postimeve dhe deklarimeve në media ka një marrëdhëine të shëndoshë.

Pra sipas këtyre deklaratave “gojët e liga” le të ndalen, pasiqë ata vetëm aktrojnë dhe këtë e bëjnë aq mirë sa që të shtyejnë të mendosh se është diçka reale.

Ndryshe seriali “Kara Sevda” është duke u xhiriuar në Truqi e po ashtu shfaqet edhe në RTV 21 çdo të mërkure, enjete dhe të premte. Ky serial ka shikueshmëri të madhe edhe përtej kufijve të Turqisë, në ballakan vendet arabe dhe më gjerë.