Me rastin e pranimit të këtij donacioni, Dr. Basri Sejdiu, Ushtrues Detyre i drejtorit të përgjithshëm të SHSKUK) theksoi se kjo është një ndihmës e madhe për QKUK dhe është shumë e mirëseardhur.

“Rëndësia e donacionit është edhe më e madhe duke llogaritur se jemi në fundvit dhe jemi në fundvitit buxhetor, ku kemi vështirësi dhe pamundësi për të blerë blerje, andaj këta shtretër do të jenë të mirëseardhur”, deklaroi Sejdiu.

Sipas tij, shtretërit do të dërgohen në klinikat ku ka nevojë më të madhe, sidomos në shërbimet që planifikohet të funksionalizohen 24 orë.

Don Viktor Sopi nga Karitas Kosova, theksoi se nga mundësitë poseduese që ka, ky është vetëm minimumi i asaj që duhet bëhet sidomos në shëndetësi.

“Bashkëpunëtorëve të mi në Karitasin e Kosovës ju them që në radhë të parë të bëjnë atë veprim sa do të vogël me dashuri dhe kujdes të madh, si në raport me të dashurit në familje, gjeneza e familjes sonë është shëndetësia”, theksoi Don Viktor Sopi.