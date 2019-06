Leter e hapur drejtuar:

zonjes Besa Shahini, Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinise,

zotit Vladimir Gjonaj, Drejtor i Drejtorise te Sportit,

zotit Viron Bezhani, President i Komitetit Olimpik Shqiptar „KOKSH“

Ne vemendje te zotit Edi Rama, Kryeminister i Republikes Shqiptare,

Denoncim publik i veprimeve te presidentit te

Federates Shqiptare te Qitjes Sportive z. Stefan Rrufa.

Te nderuar zonja dhe zoterinj,

Se pari falenderoj Ministrine e drejtuar nga zonja Besa Shahini per kontaktin e menjehershem

mbas ankeses time te dates 12 qershor 2019.

Edhe pse ne dukje nje konflikt i rendomte i nje federate sportive ketu fshihet nje mesazh kuptimplote. Shqiperia kerkon nga cdo qytetar ndergjegjesimin per nje moral te bazuar ne vlerat demokratike. Ashtu edhe ne presim nga Presidenti yne te drejtojne ne perputhje me idealet e Kartes Olimpike, ti mbroje keto vlera dhe jo ti shkeli me kembe sipas qejfit.

Cdo organizate jo qeveritare eshte e lidhur me ligjitet e Republikes Shqiptare. Ministria e suporton Federaten jo per presidentit e saj por per qytetaret qe e perbejne ate.

Faktet qe po ju paraqes me poshte vertetojne paaftesine e presidentit te (FSHQS) zotit Stefan Rrufa:

1. Akordim ilegal i fteses per pjesmarrje ne Lojrat Europiane tek djali i tij.

Statuti i kualifikimit nga Europian Olimpik Komite (EOC) dhe Federata Europiane e Qitjes (ESC), Pika C Egilibility thuhet qarte: Vetem atleti qe figuron ne Ranglisten Europiane te dates 01.12.2018 ka te drejte pjesmarrje ne Lojrat Europiane ne Minsk. I vetmi Shqiptar qe figuron aty ne disiplinen 10M AIRPISTOL MEN jam une, pra asnje tjeteri nuk i takon kjo e drejte. Rregjistrimi i djalit te z. Rrufa ne Lojrat Europiane eshte ilegal. KOKSH si pergjegjes i ketij rregjistrimi do marri me siguri nje penalizim nga EOC dhe IOC!

Link i Statutit EOC_pika C: http://www.esc-shooting.org/…/_eg_minsk_2019_shooting_quali…

Link i European Rangliste_f.10 :http://www.esc-shooting.org/…/european_ranking__dec_01_2018…

2. Mungese transparence ne vendimmarrjen e kryesise.

Statuti i rregjistrimit te EOC dhe ESC thote qarte:

(25 April 2019 perfundon shperndarja e ftesave _ me 20 Maj 2019 perfundon rregjistrimi)

Si rrjedhoje FTESA e dyte duhet te kete ardhur perpara dates 25 April 2019 dhe rregjistrimi i djalit te tij duhet te jete bere perpara dates 20 Maj 2019! Si shpjegohet akordimi i fteses behet me date 31 Maj 2019 gati

11 dite mbas mbylljeve te rregjistrimit? Pse nuk u informuan Sportistet dhe Traineret per kete vendim.

Ne e morem rastesisht vesh ne Facebook te KOKSH ne date 08 Qershor. Ju lutem publikoni kur erdhi ftesa dhe kur u be rregjistrimi? Anteret e kryesise ose nuk e kane idene se per cfare flitet ose ata bejne qorrazi cfare ju thuhet?

3. Kryesia merr nje vendim per dicka qe nuk e ka nen kompetencat e veta.

Kualifikimin ne Lojrat Europiane e vendos Rregullorja e EOC dhe nuk e vendos dot FSHQS.

Une jam kualifikuar me pozicionimin tim ne Rangliste. FSHQ nuk me heq dot qe aty kete te drejte.

4. Kryesia e quan vendim unanim edhe pse dy anetare nuk jane fare ne mbledhje.

Nje anetar ka vdekur (ne muajin Mars) dhe tjetri eshte prej kohesh ne Amerike. Njeri nuk ka firmosur? Ky vendim nuk ka si te jete unanim por vetem i shkon per shtat presidentit!

5. Deklarata per shtyp e FSHQS e dates 12.06.2019 permban nje seri te pa vertetash: Citate:

-“me klasifikim tuaj nuk jeni kualifikuar per ne Lojrat Europiane.”

-. “Rrufa ka pasur mesataren me te larte te pikeve ne garat kombetare te zhvilluara ne vitin 2018”

-.”padrejtesite ne sport jane probleme qe na prekin te gjitheve dhe jemi ketu per ti zgjidhur ato”

-.”nuk ka rritje ne rezulatet tuaja” z. Rrufa harron qe ne Kamp. Europian ne Mars 2019 u rendita i 24-ti!!!

6.Diskriminim publik i sportistit me elitar duke i kujtuar atij rezultatet qe ai nuk i arrin!

Jam kampioni kombetar i vitit 2019 si dhe te pakten 10 viteve te fundit. Kam perfaqesuar Shqiperine me nivel shume te larte ne Lojrat Olimpike Londer 2012 ku isha dhe perfaqesimi me i sukseshshem i KOKSH. Eleminimi im eshte me siguri edhe nje humbje per Ekipin Olimpik Shqiptar.

7. Justifikon veprimet e tij jo korrekte me fakte te rreme.

Mua me thua qe t´ja lej rradhen te rijnve tashti dhe mendon per djalin tend gati 22 vjecar.

Nga ana tjeter Ftesen e vajzave ja akordon Manuela Delilaj qe eshte nje vit para meje me moshe.

8. Sekretarja e Federates eshte njekohesisht edhe funksionare e larte te KOKSH.

Prandaj znj. Caushi duhet ta dije me mire nga te gjithe se si dhe kur jane bere rregjistrimet e KOKSH ne EOC dhe kur erdhi Ftesa e dyte! Ajo nuk ka si te nisi nje deklarate per shtyp ne media dhe institucione kur e di qe ato qe shkruan nuk korrespondojne me njera-tjetren! Sic degjojme znj. Caushi po e ben kete pune te dyfishte vetm per hater FSHQS deri sa presidenti te gjeje nje njeri te pershtatshem!!! Perse duhet te mbuloje ajo dy posicione ne nje kohe qe shume te rinj te afte kerkojne pune.

9. Mungese formati ne drejtimin si president!

Z. President sic duket ju keni nevoje per nje leksion mbi Levizjen Olimpike dhe rendesine e saj!

Injorimi i Ranglistes Europiane dhe perbuzja e rezulatit tim, eshte njesoj si te perdoresh DOPING!

Karta Olimpike thekson: DREJTESI, BARAZI, RESPEKT, TOLERANCE, JO DISKRIMINIM

Ne jemi Olimpionite, Studente, Profesora, Doktore, Baballare, Nena, Trainere, Spezialiste, Femije

Ne jemi nje pjese e shoqerise dhe si te tille meritojme respekt dhe jo nenqeshje!!!

10. Mungese e theksuar profesionaliteti mbi sportin qe perfaqeson!

– Ne asnje program Olimpik te IOC dhe EOC ftesat nuk shperndahen per te rritur masivitetin.

– Angazhimi i te rijnve behet se pari ne rang Kombetar, Europian, Boteror pastaj Youth Olimpic Games etc.

– Trajtimi dhe angazhimi i trainereve eshte komplet i pa mjaftueshem.(Sportist elitar nuk behesh dot vete.)

11. Investim i gabuar i fondeve publike!

-Ke te pakten 10 vjet qe i invenston shumicen e fondeve ne blerje baze materiale.

-Ke stopuar cdo finazim per gara internacionale. Lojrat Europiane dhe Olimpike nuk i paguan Federata.

-Ne bejme vetem aq gara internationale sa kemi mundesi per ti finanzuar 100% privatisht.

-Sportistin e formojne aktivitet sic edhe “notin” nuk e meson dot ne te thate.

12. Per gjendjen e veshtire te federates e mban pergjegjesine presidenti i saj!

– Asnje perfshirje e anetareve ne vendimmarrje. Mungese komunikimi. Vendimet vine nga lart dhe basta.

– Nuk ka asnje CV as te presidentit,as te kryesise e as te Sekretares. Nuk dime fare se kush na drejton!

– Mungese totale strukturash. Asnje trainer kombetar te nominuar as per pushken e as per pistoleten.

– Shoqerimin te Sportisteve e bejme familjaret e tyre dhe asnje trainer nuk merret ne konsiderate.

– Nuk kemi asnje perfaqesues ne kryesi as per sportistet as per traineret e as per jurine e pavarur.

– Nuk ka asnje motivim. Nuk promovuat asnjehere sportistin me te mire te vitit ose dicka tjeter te ngjashme.

Nuk te kerkoi njeri te jesh investitor, por nuk pret njeriu vetem nga shteti. Kaq shume sa na ka ndihmuar Ministria dhe KOKSH do ishin ndertuar 10 Federata! Federata paguan nonstop nje Sekretar dhe kjo rroge na ha gati gjysmen e buxhetit. Nuk e di por thone rreth 80 mije leke te reja ne muaj!!! Komplet anormale kur mendon se ke vetem reth 10 aktivitete ne vit ,me nga nje dite pune bejne bashke 10 dite.

Sado ta trashesh kohen per te drejtuar federaten tone mjafton nje Sekretar vetem ne „partime“.

Keto fonde clirohen dhe pastaj mund perdoren per te miren e sportisteve per gara, trainere, shkollim ,etc

Degjojme vetem justifikime, vetem ankesa e ka fajin kjo apo ajo, shteti nuk ka fonde,etc.

Sic po del nga kjo analize te vetmit perfitues nga kjo federate jane „sekretari per rrogen“ si edhe „ju“ qe keni reth 15 vjet qe po profiloni karrierren tuaj si Eksperto-President. Ne jemi te vjeter dhe i vetmi i ri eshte djali yt.

Une nuk i akceptoj dot me veprimet z. Rrufa si te nje Mbreti Mesjetar!

Une akceptoj vetem Karten Olimpike qe eshte edhe baza e levizjes olimpike te IOC.

Une njoh vlerat dhe etiken e sportit dhe e di mire pse ajo eshte baza per nje shoqeri me te mire.

Une njoh respektin per kampionet qe ishin para meje dhe respektin per kampionet qe do vijne.

Une nuk akceptoj intolerancen dhe diskriminim kudo qofte ne sport shoqeri ose familje.

Une respektoj konkurrentet e mi sepse po qene ata te forte jam edhe une.

Une respektoj edhe humbjen sepse ajo te meson me shume sesa fitorja.

Visoni dhe veprimet e z. Rrufa jane te papranueshme per kohen ku jetojme.

Jam i sigurte se opinioni publik do ti jape pergjigjen e duhur ketij akti te shemtuar per sportin.

Qendron ne ndergjegjen e zotit Rrufa se si dhe ne cfare menyre te marre pergjegjesine.

Shumica e anetareve te FSHQS e kane denuar nje zeri kete akt dhe nuk ndjehen me te perfaqesuar prej tij.

Kjo tregon hapur se z. Rrufa nuk zoteron lartesine e duhur te drejtoje federaten tone.

Ai nuk mund te jete me gjate President i Federates Shqiptare te Qitjes.

Edhe pse organisate jo qeveritare Federata monitorohet dhe finanzohet nga ministria perkatese.

Te meritosh suportin e Institutioneve duhet te kesh njehere besimin e anetareve qe perfaqeson.

Une kerkoj sa me shpejt hapjen e rruges per zgjedhje te reja te parakoheshme.

Si Presidenti ashtu edhe Kryesia duhet te zgjidhen perseri ne menyre demokratike dhe transparente.

Por kesaj rradhe nen monitorimin e institutionit tuaj.

Sporti i qitjes ka ne gjirin e tij mjaft personalitete te afta qe dine ta drejtojne FSHQS

ne nje te ardhme me te sukseshme.

Me shume respekt,

Arben Kucana