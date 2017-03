Kadri Veseli hap edhe web-faqe për të rritur komunikimin me qytetarë

Tweet on Twitter

Web-faqja www.kadriveseli.com. sipas Kyreparlamentarit, do të jetë e nevojshme për t’i kuptuar shqetësimet e qytearëve dhe për të shtrirë komunikimin, transmeton lajmi.net

Të dashur miq,

Nga turi dëgjimor që kam filluar anekënd vendit, po i kuptoj nga afër shqetësimet tuaja dhe po i mësoj drejtpërdrejt idetë tuaja se si të punojmë më mirë. Për ta shtrirë edhe më tej komunikimin tonë, kam hapur web-faqen time www.kadriveseli.com. Ju ftoj ta vizitoni atë dhe t’i dërgoni mendimet tuaja. Do t’ju dëgjoj me vëmendje dhe do t’ju përgjigjem.