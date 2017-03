Kadaj–Bujupi: Projektligji për FSK-në i mangët, por do të votohet nga VV-ja

Ajo në emisionin “Info – Box” të RTV Dukagjini, ka thënë se “nëse flasim për këtë projektligj mund të them se është shumë i mangët. Kjo është vërtetuar nga ekspertët tanë”.

“Ligji në substancën e vet ka shumë mangësi, ne insistojmë që ta procedojmë sa më shpejt. Projektligji është goxha i brishtë. Ka mangësi të shumta. Do të japim maksimumin të evitojmë të gjitha mangësitë e tanishme që projektligji për FSK-në të jetë më i plotë dhe më substancial”, ka shtuar Kadaj – Bujupi.

Sipas saj, të gjitha çështjet në interes të Kosovës, janë subjekt i trajtimit të AAK-së, duke shtuar se “pavarësisht se nga kush vijnë propozimet, kur bëhet fjalë për ushtrinë dhe interesat e shtetit, jemi aty për ta përkrahur”.

“E mirë është që Kosova të bëhet më ushtri, dhe në këtë përpjekje e kemi zërin tonë dhe mundësinë që këtë projektligj ta përpunojmë, dhe të insistojmë në themelimin e ushtrisë së Kosovës. Për që pika qendrore është që Kosova të jetë me ushtri. Unë besoj që përgatitja e FSK-së, në bashkëpunim me NATO dhe SHBA, do të jetë një nismë, e cila do të jetë e gatshme ta mbroj territorin e vendit”, ka theksuar Kadaj – Bujupi.