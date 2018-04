Albumi i pestë i këngëtarit 24-vjeçar pritet që të jetë me motive fetare dhe pikërisht motive të krishtera.

Kjo lidhet me faktin e besimit ashtu siç e ka pranuar publikisht Justin Bieber se ka gjetur paqen në kishën e Hillsong.

Ndryshe nga herët e tjera ky album do të realizohet me motive spiritualizmi dhe besimi.“Justin është në kërkim të këngëve që reflektojnë këtë periudhë të jetës së tij”, – deklaroi një burim për “The Sun”.“Ka besuar gjithnjë në Zot, por vitet e fundit është afruar më shumë me kishën, gjë që i ka ndryshuar tërësisht karrierën dhe komplet jetën. Tani ka një pikëpamje krejt ndryshe për jetën”, raporton The Sun.