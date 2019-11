Kryeministri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson ka refuzuar propozimin e presidentit të SHBA-ve, Donald Trump për të formuar aleancë zgjedhore me ekstremistin e krahut të djathtë Nigel Farage, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një deklaratë për BBC-në, lidhur me propozimin e Trumpit, Johnson tha se “Gjithmonë jam mirënjohës për propozimet pavarësisht se nga vijnë ato” ndërkohë që ka vënë në dukje vështirësitë për të bërë aleancë.

Johnson ka rikujtuar se pas deklaratave të Trumpit është bërë edhe propozim për aleancë nga lideri i Partisë Brexit, Nigel Farage. “Kjo është e barabartë me votimin për një parti tjetër përveç qeverisë time të Partisë Konservatore, ose më thjesht të sjellësh në pushtet Jeremy Corbyn (liderin e Partisë Laburiste). Dua të jem shumë i qartë në këtë çështje”, tha Johnson.

Kryeministri britanik gjithashtu tha se në bisedimet për marrëveshjen tregtare që do të zhvillohen me SHBA-në pas Brexit-it, nuk do të jetë në tryezë sistemi shëndetësor i Britanisë.

Trump në një deklaratë në një program në radion LCB të prezantuar nga Farage, i propozoi politikanit të ekstremit të djathtë që të punojnë së bashku me Johnson-in. “E di që do të arrini në një pikë për të bërë gjëra të mrekullueshme. Nëse bashkoheni kjo do të jetë një fuqi e pandalshme”, ka thënë Trump.

Farage, dje i bëri propozim për aleancë kryeministrit Johnson me kusht që të heqë dorë nga marrëveshja për Brexit-in dhe i dha afat për të pranuar deri më 14 nëntor kur do të përcaktohen listat e kandidatëve.

Qeveria në Britani vendosi mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme më 12 dhjetor pasi Parlamenti nuk arriti marrëveshje për Brexit-in. Vendimi për zgjedhje të parakohshme më 12 dhjetor u mor edhe me mbështetjen e Partisë Laburiste në opozitën kryesore.

