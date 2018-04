Krejtësisht i befasishëm ka qenë vendimi i ndërmarrë nga ambasadori shqiptar në Londër SHTZ Qirjako Qirko, duke dhënë dorëheqjen e parevokueshme nga ky post.

Mësohet se dorëheqja i është paraqitur ditën e sotme Ministrit të Jashtëm Z.Ditmir Bushati i cili e ka pranuar menjëherë pasi z.Qirko ka qenë dhe vazhdon të jetë krahu i tij i djathtë.

Burime pranë ambasadës bëjnë me dije se dorëheqja e tij ka ardhur si pasojë e mospërballimit të problemeve të shumta me të cilat është përballur gjatë ushtrimit të detyrës si ambasador, ku përçarja e krijuar në komunitetin e këtushëm shqiptar, si pasojë e veprimeve apo mosveprimeve të tij, mbetet problem serioz. Shkëlqesia e Tij, -thonë burimet- është munduar të justifikohet me faktin se ka bashkëpunuar mjaftueshëm me shumë e shumë aktivistë, që nuk ia kanë lëshuar derën e ambasadës, që s’kanë lënë aktivitet pa kërkuar të dalin në foto me të, që s’kanë lënë rast pa e ftuar për kafe, dreka e darka. “Ky është komuniteti” mësohet të jetë shprehur ai, dhe ska të bëjë fare me mendjemëdhenjtë, që presin vetëm ftesa se kushedi çfarë u duket vetja, pasi janë profesorë në universitetet britanike.

Mirëpo mësohet se në një ndenjë lamtumire, ai është shprehur se ka qenë angazhimi si negociator për ndarjen e detit me Greqinë, ajo që e ka penguar në ushtrimin me kohë të plotë të detyrës së tij.

Mësohet që është shprehur se nuk është e ndershme që të rëndohen kaq shumë taksapaguesit shqiptarë, vetëm më biletat Londër-Tiranë, apo Londër Athinë. “Me aq para mund të punësohen njerëz shtesë në sportelet e ambasadës, që së paku shërbimi konsullor të jetë në nivele të pranueshme”.

Ai ka shprehur mirëkuptimin për hallet e shumta të mërgimtarëve që përplasen në dyert e ambasadës dhe s’janë aspak të kënaqur me shërbimin e ofruar. Ndërkohë një burim tregon se Shkëlqesia e Tij ka shprehur shqetësimin e madh për emërimet nepotike që bëhen dhe se ishte i pafuqishëm si drejtues dikasteri, qoftë edhe të udhëzonte vartësit e tij, pasi ishin emëruar nga persona të fuqishëm në Tiranë, që nuk pyesnin as për ambasador as për ministër.

Tejet i zemëruar është shprehur edhe për shkrimet e disa portaleve në Tiranë, që e akuzonin si prokuror i kohës së monizmit siç shkruhet edhe në CV-në e tij, apo si spiun i grekëve, por është mjaftuar me shprehjen “media kazani”.

Tashmë zoti Qirko do të jetë në detyrë me kohë të plotë si ngociator në ndarjen e detit me Greqinë, ndërkohë që pritet që të emërohet ambasadori i ri në Britaninë e Madhe, por duket se kjo do të zgjasë për arsye se Qeverisë shqiptare u duhet të marrin edhe konsensusin nga Presidenti Meta, i cili firmos edhe emërimin dhe shkarkimin e Ambasadorëve, por shkarkimin e z.Qirko e firmosi me 1 Prill 2018. Gezuar 1 Prillin!