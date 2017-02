BE jep 20 milion € për të mbështetur zhvillimin e sektorit të turizmit të Shqipërisë

Ambasadorja për Shqipërinë në Bashkimin Evropian ka thënë se BE do mbështesë zhvillimin e sektorit të turizmit të Shqipërisë me një grant prej 20 milionë €.

Gjatë një vizite në qytetin e Korçës, Vlahutin tha se granti do i shkojë katër qyteteve të Shqipërisë: Korçës, Beratit, Fierit dhe Shkodrës.

Projekti i 4 pilotëve do të implementohet në trupat qeverisës të 4 qyteteve. Kreu i delegacionit të Be ka thënë se nëpërmjet shumës së parave, BE synon të përfitojë nga potenciali i turizmit në këto zona.

I shoqëruar nga kryetari i bashkisë së Korçës Sotiraq Filo dhe zv/kryeministri Niko Peleshi, ambasadorja e BE-së u takua me biznesmenë dhe administratorë lokalë të Korçës, për të diskutuar mënyra për të zgjeruar bashkëpunimin.

Gjatë takimit, Vlahutin prezantoi programin e radhës sfidues për Korçën të financuar nga BE./tvklan/`