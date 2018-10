Në Mbretërin e Bashkuar janë mbajtur zgjedhjet e reja të Rrjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare, ku morën pjesë kryetarët dhe përfaqësuesit e 15 rrjeteve të shteteve të ndryshme të themeluara paraprakisht.

Kjo ishte deklarata e parë e z. Llabjanit pasi u zgjodh kryetar i Rrjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare për shtetet Evropiane

Është privilegj për mua që t’ju drejtohem si kryetar i sapo zgjedhur nga Rrjeti i Bizneseve të Diasporës Shqiptare për shtetet Evropiane.

Para së gjithash, dua të falënderoj të gjithë liderët e Rrjeti të Bizneseve të Diasporës Shqiptare që vizituan Londrën më 24 shtator 2018.

Ishte kënaqësi të isha mikpritës i konferencës zgjedhore të Rrjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare që u zhvillua këto ditë në Londër.

Duhet theksuar se së 18 maj të vitit 2014 është themeluar Rrjeti të Bizneseve të Diasporës Shqiptare, ku morën pjesë kryetarët dhe përfaqësuesit e 15 rrjeteve të shteteve të ndryshme të themeluara paraprakisht.

Presidenti i zgjedhur global dhe udhëheqësit për SHBA dhe Evropë kishin një mandat katër vjeçar që përfundoi në vitin 2018 dhe zgjedhjet e reja janë mbajtur në Londër më 24 shtator 2018.

Në këtë date, kryetarët e 13 rrjeteve të shteteve të ndryshme, votuan z. Nazer Mehmeti si president global i Rrjeti të Bizneseve të Diasporës Shqiptare, dhe mua Artan Llabjani kryetar për shtetet Evropiane.

Z. Elmi Berisha u rizgjodh kryetar për SHBA dhe Ismet Smajli u rizgjodh sekretar i përgjithshëm i Rrjeti të Bizneseve të Diasporës Shqiptare.

E konsideroj privilegj dhe përgjegjësi e madhe votëbesimin për këtë detyre. Dëshiroj të falënderoj ish-liderin e vendeve evropiane Yll Blakaj me gjithë zemër, për kontributin që dha në rrjetin e bizneseve dhe jam i bindur se puna e tij është një model për të gjithë ne.

Pozicioni im i ri

Kam pranuar pozicionin tim me përgjegjësi pasi kam marrë 70% të votave nga 13 vende që ishin të pranishme në takimin zgjedhor. Unë kam qenë dhe jam udhëheqës i Rrjetit të Bizneseve Britanike Shqiptare për katër vitet e fundit. Nga profesioni, unë jam një biznesmen, avokat i gjykatave të larta të Anglisë dhe Uellsit – në fakt unë jam një partner në firmën te avokateve në Londër. Unë jam gjithashtu anëtar dhe përkrahës formal në disa shoqata humanitare të dizajnuara për të ndihmuar njerëzimin.

Besoj se në Britani të Madhe kam dhënë një kontribut pozitiv komunitetit tim që e dua dhe e admiroj. Jam shumë krenar për komunitetin e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar që janë kaq të arsimuar, të integruar dhe të cilët punojnë kaq shumë. Komuniteti ynë ka krijuar yje të globit si Rita Ora dhe Dua Lipa dhe besoj se ne të gjithë jemi ambasadorë për territoret shqiptare.

Do të përpiqem të jap kontributin tim maksimal në rrjetin e biznesit.

Misioni im i parë është të krijoj unitet dhe harmoni me pjesëtarët evropianë, veçanërisht Gjermaninë, ku kemi mbi pesëqind mijë shqiptarë. Gjermania është një rrjet i fuqishëm dhe shpresoj se ata do të jenë të lumtur të punojnë me një njeri të ri pozitiv dhe energjik. Jam veçanërisht i impresionuar me ndihmën e rrjetit të bizneseve gjermane për studentët e Kosovës me bursa. Kam gjithashtu shumë shembuj se si vendet e tjera (të tilla si Austria, Kanada, SHBA, Belgjika, Franca, Zvicra, Finlanda, Norvegjia, Suedia, Italia, etj, etj) kanë ndihmuar territoret shqiptare në mënyra të ndryshme.

Të gjithë e dimë se territoret tona shqiptare janë një situatë kritike politike. Jam optimist se diaspora do të bashkohet në këtë kohë të vështirë dhe do të shikojë për të ardhmen.

Zoti ju bekoftë!

Faleminderit për mbështetjen tuaj.