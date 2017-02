Ja pse speci i kuq djegës ka epërsi ndaj aspirinës

Speci i kuq djegës është një medicinë natyrale që fabrika nuk e realizon dot. Po pse?

Ja pse: Kushdo që ka rrezik për mpiksje gjaku, apo tromboza, kur merr specin e kuq djegës, përmirëson qarkullimin e gjakut. Dhe kur gjaku qarkullon më mirë, rreziku i ngrirjes, zvogëlohet. Nëse ka diçka që jo vetëm përmirëson shumë qarkullimin e gjakut, por e barazon atë në të gjitha pjesët e trupit, nga koka deri tek këmbët, ky është speci i kuq djegës.

Disa bimë të tjera si xhinxheri apo ginkgo biloba janë të shquar për të nxitur përmirësimin e fluksit të gjakut në tru, disa bime si murrizi apo leonuri i zemrës shtojnë fluksin e gjakut brenda zemrës, ndërsa speci i kuq djegës punon kudo. Veprimi i tij i ngjason Vitaminës B3, Niacinës, e cila çon gjak deri në kapilarët më të vegjël.

Por ndërsa ul rrezikun e koagulimit të tepruar të gjakut dhe pllakave trombotike, speci i kuq djegës bën një veprim të kundërt në rastet kur ka një hemorragji, një gjakderdhje të brendshme apo të jashtme. Pluhuri djegës i vendosur në vendin e plagës ose i marrë nga brenda në formë çaji pushon menjëherë rrjedhjen e gjakut në lëkurë, në zorrë, stomak e kudo.

Ai menjëherë krijon ‘tampon’. Kjo cilësi e tij është përmendur në veprën e herbalistit të madh amerikan Dr. Kristofer. Kjo erëz bën pjesë gjithashtu në bagazhet e ushtrisë amerikane. Ajo përdoret në rastet e plagosjeve. Falë kësaj cilësie të mrekullueshme, speci i kuq djegës përmirëson qarkullimin e gjakut, pa rrezikun e gjakderdhjes së brendshme që ka aspirina. Ndërsa aspirina përmirëson qarkullimin e gjakut, hollon gjakun dhe parandalon infarktin, por rrezikon për gjakderdhje stomaku, zorrësh si dhe hemorragji cerebrale, sidomos në moshat e mëdha, speci i kuq djegës i ka të gjitha cilësitë pozitive të aspirinës, por pa rrezikun e hemorragjisë se brendshme.

Speci i kuq djegës parandalon goditjet në zemër dhe në tru, hap enët e gjakut, i relakson ato, ul kolesterolin, ndihmon në zvogëlimin e pllakave arterosklerotike, ul relativisht tensionin e lartë dhe hollon gjakun tek pesonat që janë të rrezikuar nga koagulimi i tepruar.

Çaji i specit të kuq djegës si dhe fërkimi me krem me spec të kuq djegës në kraharor largon dhimbjet e gjoksit, që mund të jenë me natyrë kardiake ose jo, dhimbjet e stomakut, dhimbjet që vijnë nga ftohjet, nga çrregullimi i sistemit nervor autonom, nga paniku apo nga një ngushtim i enëve të gjakut dhe mosfurnizim si duhet i zemrës. Speci i kuq djegës ka përparësi ndaj aspirinës sepse ai nuk është vetëm antiinflamator njësoj si ajo, por është edhe anti-mikrobik. Ai do të zvogëlojë dëmin e mikrobeve patogjene në enët e gjakut.

Speci i kuq djegës në ushqim ka efekt, por në çaj të nxehtë ka edhe më shumë, ndërsa si tinkturë alkoolike ai është një ilaç i madh për të parandaluar goditjen në zemër.

Mbani në xhep të xhaketës të paktën një spec të vogël të kuq djegës dhe vendoseni nën gjuhë, sapo të ndieni një dhimbje zemre. Shpesh, edhe një masë e thjeshtë do të ndryshojë situatën.