Ja në cilat zona do të ketë mungesë të rrymës gjatë ditëve në vijim

Ja njoftimi i plotë nga KEDS:

Mitrovicë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 05.04.2017 në NS 110/35/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Likovci (74000001) prej orës 12:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzhë, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë, Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave të betonit të TM, shtrirja e përçuesit dhe energjizimi i TS të ri , LOT 2.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 05.04.2017 në NS 110/35 kV Shupkovci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shipoli (71075001) prej orës 12:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: energjizimi i largpërçuesi dhe trafostacionit.

2.Më 05.04.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fabrika e mun & Fabrika e plastikes (74000002) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Jashari, Fabrika e Bylmetit (Drena), QTA-ja, Sillosi dhe Fabrika e Municionit.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion i rregullt vjetor.

3.Më 05.04.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Llausha (74000011) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri, lagjja III e qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion i rregullt vjetor.

3.Më 05.04.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qyteti 1 (74000009) prej orës 13:00 deri në orën 14 :00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja “Qyteti I”,TS Spitali,TS Barnatorja,TS Shaban Jashari, TS Rukolli 6 dhe TS Te 110kv.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion i rregullt vjetor.

Prishtina

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 05.04.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranqë, Peran, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj dhe Dobratin 1.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në largpërçuesin 10 kV fshatin Dobratin-Pakashticë.

2.Më 05.04.2017 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Llausha (Kodi:14000013) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Dobërdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorit energjetik në NS 10/0.4 kV Zakut-2.

3.Më 05.04.2017 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Komorani (Kodi:16023007) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqët, Zabel i Lartë, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovc (një pjesë) dhe Llapushnik (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: punime në LP 10 kV.