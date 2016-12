Ja mënyrat natyrale për kurimin e ulcerës, kapsllëkut, diabetit, veshkave

Ushqimi i shëndetshëm është mënyra më e mirë për t’ju qëndruar larg sëmundjeve të ndryshme.

Lëngjet detoksifikuese, natyrale janë gjithmonë një alternativë e mirë për parandalimin dhe lehtësimin e simptomave të sëmundjeve. Në këtë postim do t’ju paraqesim kombinimin e disa frutave dhe perimeve të ndryshme për kurimin e sëmundjeve të caktuara: E ftohura: karrotë, ananas, xhinxher, hudhër.

Dhimbja e kokës: mollë, kastravec, kale, xhinxher, selino.

Ulcerat: lakër, karrotë, selino.

Problemet me veshkat: karrotë, shalqi, kastravec, koliandër.

Probleme me sytë: karrotë, selino.

Depresioni: karrotë, mollë, spinaq, panxhar.

Diabeti: karrotë, spinaq, selino.

Astmë: karrotë, spinaq, mollë, hudhër, limon.

Artriti: karrotë, selino, ananas, limon.

Gurët në veshka: portokall, mollë, shalqin, limon.

Stresi: banana, luleshtrydhe, pjeshkë.

Probleme me mëlçinë: panxhar, mollë, karrotë, limon.