Gareth Bale mund të transferohet në Kinë në pjesën e mbetur të sezonit.

E përditshmja britanike “The Mirror” ka bërë me dije sot se, uellsiani është shumë pranë marrëveshjen me ekipin kinez të Guangzhou Evergrande, duke i plotësuar sulmuesit 28-vjeçar çdo kërkesë financiare.

Një lajm që prish jo pak punë, pasi Bale pritej të transferohej te Manchester United, por kinezët janë gati të paguajnë 85 milionë stërlina për të marrë sulmuesin, shifër që në fakt kërkon edhe Real Madrid për ta lënë të lirë lojtarin.

Sulmuesi uellsian nuk ka shumë hapësira te skuadra “merengues” dhe kohët e fundit është dëmtuar disa herë, duke mos patur atë ritëm si dikur, ndaj Real është gati ta largojë para një oferte të mirë.

Duket se kinezët janë gati të shpenzojnë 100 milionë euro për të marrë Bale. Skuadra e Guangzhou Evergrande drejtohet nga italiani Fabio Cannavaro, që e konsideron sulmuesin si të rëndësishëm për të arritur objektivat në kampionat.

Tashmë pritet vendimi që do të marrë Bale, nëse do të udhëtojë në Kinë apo do të kalojë tek United, në Premier League, ku vështirë se do të ketë rrogën që i ofrojnë kinezët.