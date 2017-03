Ja ilaçet kundër kolesterolit që shkaktojnë plakjen e shpejtë, dëmtim të trurit dhe diabet

Tweet on Twitter

Statinat jepen me recetë për trajtimin e niveleve të larta të kolesterolit, si një mënyrë për t’i zvogëluar ato dhe për të ofruar shëndet sa më të mirë të zemrës.

Megjithatë, një studim i fundit ka treguar që ato janë të dëmshme, më shumë se sa të dobishme. Ilaçet ‘statin’, si ‘Crestor’, ‘Lipitor’ dhe ‘Zocor’ jepen më shpesh nga mjekët. Vetëm në Shtetet e Bashkuara u shpenzuan më shumë se 374 miliardë dollarë për këto ilaçe në vitin 2014.

Ata janë mjaft të shtrenjta, por konsumatorët duhet të shqetësohen për shumë për shëndetin se sa për çmimin.

Sipas një studimi të publikuar në “American Journal of Physiology” “efektet anësore të këtyre barnave përfshijnë përshpejtim të procesit të plakjes” dhe “… përdorimi afatgjatë i statinave shoqërohet me efekte negative, duke përfshirë ‘myopathy’, efekte anësore neurologjike dhe një rritje e rrezikut të diabetit”. Miopatia është një dobësim i muskujve të skeletit.

Shpesh njerëzit duke marrë statina mund të përjetojnë dhimbje të muskujve, humbje të kujtesës, lodhje, dëmtim të mëlçisë dhe katarakte.

Profesor Reza Izadpanah, një biolog i qelizave embrionale dhe autor kryesor i studimit të publikuar, tha: “Studimi tregon se statinat mund të përshpejtojnë procesin e plakjes. Njerëzit që përdorin këtë ilaç si parandalues, duhet të mendojnë se rezultatet e studimeve tregojnë që ato mund të kenë efekte të padëshiruara në trup, që mund të përfshijnë dhimbje të muskujve, apo probleme nervore”.

Amy G. Egan, M.D., M.P.H., zëvendës drejtor për sigurinë në “Division of Metabolism and Endocrinology Products” (DMEP) pretendon se: “Ky informacion i ri nuk duhet të trembë njerëzit. Përfitimi i tyre është i padiskutueshëm, por ato duhet të merren me kujdes dhe duke njohur efektet e tyre anësore.”

Megjithatë, rezultatet e studimeve të fundit tregojnë se ka ende nevojë për kërkime të mëtejshme mbi efektet e barnave që jepen me recetë, pasi ato mund të lidhen me dëme të shumta dhe efekte negative në shëndet.