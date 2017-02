Ja çfarë mësojnë në lëndën e historisë nxënësit shqiptar të klasës së 6-të në Maqedoni

Tweet on Twitter

Shkruan: Besir BAJRAMI

Ende pa e shfletuar mirë përmbajtjen, që në parathënie të këtij libri që është shkruar edhe me pjesmarrjen e historianit shqiptar “Doc. dr” Nebi Dervishi, se:

1: “Shqiperia është renditur si një shtet sllav”?! (nënvizuar me të kuqe të çelë); Dhe paradoksalisht vazhdon:

2: “Në Shqipëri është shtypur elementi sllav në vazhdimësi”! (nënvizuar me të kuqe të mbyllur);

3: Maqedonia nuk përmendet në mesin e shteteve te krijuara nga sllavët, duke përkrahur në këtë mënyrë idenë e re të sllavëve të Maqedonisë që të përvetësojnë historinë e maqedonëve antik. Poashtu nuk përmenden shtetet tjera që sllavët kanë krijuar në Ballkan, si Sllovenia, Kroacia dhe Bosnja, për të përkrahur në këtë mënyrë përvetsimin e historise ilire në ato treva.