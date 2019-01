Duke pritur që qeveria britanike dhe parlamenti të gjejnë kuadrin për marrëveshjen e Brexit që do të nënshkruhet me Brukselin, hyn në fuqi nga 21 janari “EU Settlement Scheme”, procedura për aplikimin për qëndrim të përhershëm në Mbretërinë e Bashkuar për BE, ku do tw pwrfshihen 3 milionë e gjysmë qytetarë.

Kërkesa mund të dorëzohet deri më 30 qershor 2021. Aplikantët duhet të vërtetojnë identitetin e tyre duke përdorur pasaportën e tyre dhe aplikacionin mobil – pjesë e një procesi të integruar në internet, por aktualisht është i disponueshëm vetëm për sistemin operativ Android . Operacioni nuk do të jetë i lirë, megjithatë: do të shërbejë 65 paund për të rriturit dhe 32.5 paund për fëmijët nën moshën gjashtëmbëdhjetë (rreth 84 dhe 42 euro respektivisht).

Çdokush që ka banuar tashmë për të paktën pesë vjet do të jetë në gjendje të marrë “status të vendosur”; ato më pak se pesë vjet do të marrë “para-vendosje të statusit”, që do të duhet të qëndrojnë në Britani të Madhe deri sa të marrin statusin e “zgjidhjes”.

Procedura duket të jetë më strikte se ajo e kërkuar përpara për të marrë të kartën e përhershme të qëndrimit, i cili ishte një dokument fizik që merret duke plotësuar një formular me 80 faqe.

Për të marrë “statusin e zgjidhjes”, që do të jetë vetëm një kusht dixhital, duhet të keni tre kërkesa: të ketë një ID foto, të paraqesë prova që është rezident në Mbretërinë e Bashkuar dhe të deklarojë dënime të mundshme gjyqësore. Të gjitha këto, si dëshmi nëse se ju jetoni në të vërtetë në vendin ndodheni me qira, keni një punë, paguani taksat komunale, faturat e telefonit, regjistrimin në shkollë, emërimet mjekësore dhe çdo dokument tjetër të ngjashëm. Për të vërtetuar identitetin tuaj, mund të jepni një fotografi përmes aplikacionit.

Kërkesa duhet të bëhet online dhe mund të arrihet përmes një telefoni, tabletë ose kompjuter. Ndihma teknologjike dhe gjuhësore do të jetë në dispozicion për të ndihmuar të moshuarit dhe të huajt me pak njohuri të gjuhës angleze ose të aplikacionit.

Dhjetëra mijëra qytetarë të BE-së që banojnë në Britani mund të mbesin pa dokumente pas Brexit. Siç raportohet nga gazeta britanike “The Independent”, frika e shprehur nga disa organizata anti-Brexit është se sistemi i zhvilluar nga Zyra e Brendshme kërkon që të gjithë banorët e BE të aplikojnë para daljes së Britanisë nga BE.

Edhe nëse vetëm 5% e banorëve (rreth 3.5 milionë njerëz) kishin probleme në paraqitjen e aplikacionit, do të thoshte se 175 mijë vetë mund të gjendeshin pa status ligjor në vend.

Në një test të kryer në fund të vitit të kaluar, janë paraqitur 29,987 kërkesa, nga të cilat 27,211 kanë marrë përgjigje pozitive dhe nuk është regjistruar asnjë refuzim.