Ja 6 arsye pse është mirë që ta filloni ditën me një dush

Mendimi që të bësh dush të ftohtë që në mëngjes të fut frikën në fakt dhe ju largon dëshirën të bëni edhe dush normal, por realisht të bën shumë mirë thonë ekspertët.

Sigurisht të filloni ditën me një dush të ftohtë me të vërtetë sjell më shumë përfitime nga se ju mund të imagjinoni. Melinda Ricci, psikologe sportive, shpjegon se një dush i ftohtë në mëngjes ndihmon gjithashtu psikologjikisht, si dhe fizikisht. “Kjo mund të duket si një torturë, por kur ju zgjidhni për të bërë një dush të ftohtë psikologjikisht ju jeni duke marrë kontrollin e situatës, dhe ju jeni duke thënë me vete se jeni gati për t’u përballur me çdo gjë për ju. Vetëm kaq mendoni se dy të tretat e 3,000 njerëzve të cilët i janë nënshtruar studimin e fundit në lidhje me të, kanë vazhduar me këtë zakon madje edhe të eksperimentojnë”, përfundoi ajo.

Më poshtë, është një listë me gjashtë arsye shumë të mira që Daily Mail ka gjetur për të na shpjeguar të mirat apo pse është mirë të praktikojmë këtë zakon:

1- Freskon trurin

2- Ju ndihmon të qëndroni në formë

3- Të jep të dridhura të lumturi

4- Lufton sëmundjet

5- Të mban lëkurën të butë

6- Forcon dhe shkëlqen flokët