Londra ishte mundësia perfekte për realizimin e ëndrrave të tij, kryesisht në fushën e sipërmarrjes. Mbase nuk do ta besonte se një ditë ai do të ishte shqiptari i parë që nderohej si “Freeman of the City”. Ishte ky titull që e obligoi më shumë në kontributin e tij për të sjellë turistë në mëmëdhe dhe sidomos investitorë britanikë kryesisht nga “City of London”. Një rrëfim mbresëlënës dhe tepër motivues i Ismet Krasniqi në #udhetimiim me Petrit Kuçana për The Albanian

https://www.facebook.com/ThealbanianLondon/videos/373451946608161/