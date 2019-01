Ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu në prag të 13 vjetorit të vdekjes së Presidentit Ibrahim Rugova, ka folur për raportet që ka pasur ai me këtë të fundit.

Sejdiu, në “Personale” me Krenare Vokshi-Shala në RTV Dukagjini, ka rrëfyer për sëmundjen e Rugovës dhe momentet e fundit të jetës së presidentit Rugova.

“Kam takuar Rugovën për herë të fundit, dhjetë ditë para se ai të vdiste… Një mesazh i tij ishte që Kosova të mbante lidhjet e forta me shtet e fuqishme që na kishin ndihmuar, sidomos me SHBA-në, Gjermaninë, Britaninë e Madhe”, tha ai.

Ish-presidenti Sejdiu rrëfen se në momentet që sëmundja e Rugovës kishte avancuar, ky i fundit e kishte kuptuar më që nuk mund të vazhdojë t’u prijë proceseve të rëndësishme në atë kohë, e sidomos procesit me në krye Marti Ahtisarin.

“Më është përcjellë qëndrimi i tij për situatën që kemi pasur para vetës, sepse kishte filluar procesi i bisedimeve. Me Presidentin Ahtisaari ishin mbajtur një apo dy takime me Presidentin Rugova. Rugova kishte hyrë në një situatë të pamundësisë për të vazhduar më tutje me këtë proces. E di se personalitete të rëndësishme ndërkombëtare edhe ndonjë nga brenda kanë shkuar të bisedojnë me të me shqetësimin se çfarë do të bëjmë”, tha ai, përcjell Telegarfi.

Sejdiu, thotë më tej, se asnjëri nga të pranishmit nuk i ka thënë: “President ti po shkon e çfarë të bëjmë tash”, por, thotë se janë konsultuar si të veprojmë me procesin e bisedimeve, pasi ishte proces që duhej bërë.

“President kemi këtë hall të përbashkët, çka mendon si ta vazhdojmë punën në këtë proces të rëndësishëm? Ishte vërtet një rrugë që duhej bërë. Ai [Rugova] ka përmendur emrin tim, me emër dhe mbiemër të përveçëm. ‘Fatmir Sejdiu të vazhdojë punën ku unë kam lënë’. Natyrisht në atë proces, derisa të kalojnë ato çështje”.