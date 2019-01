Edita Tahiri, ish-kryenegociatore në dialogun me Serbinë, ka thënë se nëse presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, pajtohet që me Serbinë dialogu të mbyllet me këmbim territoresh, do t’i bënte favor Sllobodan Millosheviqit, Aleksandar Vuçiqit e Vladimir Putinit.

Sipas Tahirit, nëse Serbia do të merrte veriun, do të plotësohej dëshira e kamotshme për krijimin e Serbisë së Madhe dhe të destabilizimit të Ballkanit.



“Mirë është bë që nuk është hap kjo ide në dialog. Po të hapej debati i tillë, në politikë quhet hapje dere. Kosova lindi si shtet pas 100 vitesh. 100 vjet kemi luftuar. Ne s’u bashkuam me Shqipërinë që ishte e drejtë e jonë e natyrshme. Pavarësia ishte kompromisi që zgjodhëm. Tani kur Kosova është realitet, Gjykata Ndërkombëtare për Drejtësi e njohi si të ligjshme. Mbi 100 vende na kanë njohur. Çdo cenim i territorit është për t’i dhënë fitore Millosheviqit. Vënia në pikëpyetje e kësaj arritje është dështim gjeopolitik dhe hapje e rrugës për të kthyer ndikimin rus në Ballkan. Serbia e madhe bëhet duke marrë veriun e Kosovës, sepse ka tashmë Bosnjën. Përsëri do të kthehej hegjemonia serbe dhe destabilizim i ri. Rusinë nuk e duam, e lëre më të hapim dyer për të bërë Serbinë e madhe e të rehatojmë nacionalistët serbo-rusë. Çdo këmbim territori, i bën favor Millosheviqit, Putinit e dëmton interesat e shqiptarëve”, ka thënë Tahiri në Interaktiv të KTV-së.

Ajo ka komentuar përbërjen e Ekipit negociator që udhëhiqet nga Shpend Ahmeti dhe Fatmir Limaj. Ka thënë se janë dy probleme. Sipas saj, problemi i parë është mungesa e platformës dhe i dyti është mungesa e legjitimitetit të këtij ekipi.

Tahiri ka thënë se duhet patjetër që platforma të jetë e qartë se kufijtë nuk preken dhe se shtetet duhet të njohin njëra-tjetrën me kufijtë aktualë.

“Njohja reciproke mes dy shteteve është njohje mes dy shteteve aktuale që kanë lindur nga ish-Jugosllavia me këta kufij. Kosova është shpallur e pavarur më 2008 me këta kufij, e Serbia i ka kufijtë e vet. S’ka të bëjë me paqartësi. Paqartësia bëhet kur flitet për të dhënë tokë për njohje. Bëhet kontradiktë, ku shihen propaganda ‘e çka nëse bëhet shkëmbimi e pastaj bashkohemi me Shqipërinë’. E çka nëse bashkohemi me Shqipërinë, pse na duhet njohja? S’na duhet ulësja në OKB. Ka shumë kundërshti në këto ide, e për të pasur më shumë qartësi te populli duhet të ketë qartësi në platformë: Njohja e dy shteteve duke mbrojtur kufijtë e Kosovës. Kryeministri po e thotë, por duhet të shprehet në platformë e të miratohet në Kuvend”, ka shtuar ajo.

