Institucionet e papërgjegjshme dëmtuan shtetin 8.5 milionë euro

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sipas Ministrisë së Financave të Kosovës, nga janari deri në shtator të këtij viti Qeveria e Kosovës është detyruar t’i paguajë 8.5 milionë euro palëve që kanë ushtruar padi ndaj institucioneve nëpër gjykata për shkak të papërgjegjësisë së organizatave buxhetore në shpenzimin e parasë publike.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, prinë për nga rastet e humbura në gjykata. Ajo pagoi gjithsej 1.7 milionë euro për shkak të fajit të zyrtarëve të këtij institucioni.

“Sipas analizës së njesisë se monitorimit lidhur me vonesat në pagesa del se arsye e vonesave në pagesa është hyrja në obligime pa pasur ndarje buxhetore, tejkalimi i punëve jashtë kontratës dhe ndarjeve buxhetore, rishikimi buxhetore për projektet kapitale gjegjësisht shkurtimet buxhetore në fund të vitit sipas vendimeve të Qeverisë në projkete kapitale”, thuhet në raportin e fundit të Ministrisë se Finacave për nëntëmujorin e këtij viti.

Lista e institucioneve të papërgjegjshme

Komuna e Gjakovës është e dyta me 639 mijë e 630 euro të paguara ndaj palëve me urdhër të gjykatës. Gjithashtu edhe Ministria e Shëndetësisë nga janari deri në shtator me vendim të tillë pagoi 486 mijë e 776 euro.

Komuna e Graçanicës 358 mijë e 696 euro dhe 283 mijë euro komuna e Prizrenit.

“Ministria e Infrastrukturës – 194,967 euro, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë – 259,738 euro, Prishtina – 135,121 euro, Pejë – 147,076 euro, Shterpca – 208,352 euro, Ministria e Bujqësisë – 211,469 euro, Ministria e Financave – 115,169 euro, Ministria e Infrastrukturës – 175,574 euro, Ministria e Kulturës – 105,214 euro, Ministria e Punëve të Brendshme – 169,102 euro, Ministria e Zhvillimit Ekonomik – 154, 796 euro”, thuhet në raport.

Ministria e Financave merr masa

Rritja e këtyre rasteve duket se e ka shtyrë Ministrinë e Financave të marr masa. Në raportin e saj kjo ministri i apelon palët e dëmtuar që për çdo problem që kanë me organizatat buxhetore t’i drejtohen kësaj ministrie, e cila këto raste i trajton në bazë të nenit 39.2 të LMFPP-së.

Sipas këtij neni “Kur një person ka lëshuar një faturë ose kërkesë për pagim për një organizatë buxhetore dhe shuma në fjalë nuk është paguar për një periudhë më të gjatë kohore se nëntëdhjetë ditë, personi në fjalë mundet ta dorëzojë një kopje të faturës për pagim në Thesar”.

“Pas pranimit të kopjes së faturës ose kërkesës për pagim, Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit, brenda tridhjetë (30) ditëve të ardhshme, do të bëjë një hetim në organizatën buxhetore për të vërtetuar nëse (i) fatura ose kërkesa për pagim është e vlefshme dhe se mallrat dhe shërbimet janë furnizuar ose punët janë realizuar, dhe (ii) shuma përkatëse nuk është paguar nga organizata buxhetore për një periudhë me të gjatë kohore se nëntëdhjetë (60) ditë. Nëse rezultati i hetimit del të jetë pozitiv, Thesari do e paguan shumën në fjalë pa pasur nevojë të marrë miratimin paraprak të organizatës përkatëse buxhetore. Në raste të këtilla, Thesari është i autorizuar që ekzekutojë një njoftim për bartjen e shpenzimit pa miratimin paraprak të organizatës përkatëse buxhetore”, thuhet në raportin e Ministrisë se Financave.