Inspektorati i Ministrisë anulon një leje të ndërtimit në Kalabri të lëshuar nga Komuna e Prishtinës

Banorë të lagjes private ‘Prishtina Stars’ me investitor ‘Konak Construction’, kanë raportuar në KALLXO.com nën dyshimet se ky investitor ka filluar ndërtime të jashtëligjshme pa konsultim me banorët e tanishëm që konsiderohen bashkëpronarë.

Alban Ramabaja, përfaqësues i Këshillit të Banorëve të këtij kompleksi për emisionin ‘Jeta në Kosovë’ ka ndarë shqetësimin për ndërrimin e planit të lagjes ‘Prishtina Stars’ që ishte reklamuar se do të jetë lagje e mbyllur.

Sipas tij, me lejen ndërtimore që Drejtoria e Urbanizmit të Prishtinës i ka dhënë “Konak Construction”, objekti i ri që do të ndërtohet do të ndikojë në uljen e kualitetit të jetesës së banorëve dhe ndërrimin e kushteve për të cilat kanë blerë fillimisht banesat.

Me këtë shqetësim banorët i janë drejtuar Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e cila ka nxjerrë një vendim në tetor të vitit 2016 i cili e urdhëron Komunën e Prishtinës që t’i rishqyrtojë kushtet ndërtimore dhe lejen e lëshuar.

Në anën tjetër, investitori ‘Konak Construction’ ka mohuar akuzat e banorëve duke thënë se pronarët e banesave kanë të drejta bashkëpronësie vetëm në njësitë banesore dhe tokën ku gjenden këto banesa.

“Pas ndërtimit të ndërtesave sipas lejes ndërtimore Konak Sh.p.k është ndër investitorët e vetëm që ka bërë pranimin teknik, ka marrë lejen e përdorimit si dhe ka bërë regjistrimin e të gjitha njësive në kadastër dhe është pajisur me fleta poseduese. Konak Sh.p.k nuk ka pretendime në pronat të cilat i posedojnë banorët që në këtë rast janë njësitë banesore dhe janë pjesë e ndërtesës ku bashkëpronësia kufizohet vetëm brenda ndërtesës dhe në tokën ku është vendosur gabariti i ndërtesës”, është përgjigja e ‘Konak Construction’ për emisionin ‘Jeta në Kosovë’.

Kjo kompani gjithashtu ka deklaruar se nuk ka marrë njoftim zyrtar nga MMPH apo Komuna e Prishtinës mbi vendimin për pezullim të lejes ndërtimore.

Megjithatë ata kanë komentuar këtë vendim duke e cilësuar të paligjshëm dhe kanë reaguar me një shkresë drejtuar Komunës së Prishtinës.

Në këtë shkresë ata kërkojnë që komuna të injorojë këtë vendim meqë sipas tyre është i jashtëligjshëm.

“Ne jemi vënë në dijeni për vendimin e MMPH-së tash vonë dhe nuk jemi informuar zyrtarisht as nga MMPH e as nga Komuna e Prishtinës në lidhje me këtë vendim. Me të kuptuar për Vendimin e MMPH-së, ne kemi analizuar të njëjtin dhe duke qenë se të drejtat tona si Investitor i huaj në Kosovë mund të ndikohen nga Vendimi i MMPH-së, i kemi drejtuar një shkresë Komunës së Prishtinës, të cilës i drejtohet Vendimi, ku kemi shprehë pikëpamjen tonë në lidhje me atë Vendim. Ne kemi dyshime serioze që Vendimi i Inspektoratit të MMPH-së është i paligjshëm sepse ai është marrë në kundërshtim me ligjet që rregullojnë këtë çështje”, thuhet tutje në reagimin e Konak Construction.

