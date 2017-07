Inflacioni, ky përbindësh i madh

Emanuel Bajra

Ekonomistët zakonisht kur zbulojnë se të dhënat e dala nga institucionet e pavarura statistikore tregojnë ndryshim të sjelljes së konsumatorit, fillojnë një panik të pandalshëm paralajmërimesh e vërejtjesh. Këtë herë në Britaninë e Madhe ky paralajmërim nuk u ndje. Asnjë institucion ekonomik a biznesi nuk u morën edhe aq me nivelin e lart dhe gati të pa kontrolluar të inflacionit. (Në kohën që po shkruajmë ndodhet në masën 2.9%)Po çka do të thotë inflacioni në teza të thjeshta dhe shkurtimisht ?

Definicioni në literaturën e ekonomiksit e shpjegon inflacionin si ‘Rritje e pandërprerë e çmimeve dhe rënia e konsiderueshme e vlerës së parasë në fuqinë blerëse të mallrave, veshmbathjes dhe ushqimit’. Por në ekonominë e përditshmërisë pra në atë që shumë nga lexuesit tanë preokupohen, inflacioni është shtytje për të shpenzuar më shumë dhe zhytje në kursimet e akumuluara me vite. E keni ndjerë ndonjëherë dikush të thotë se ‘nuk po mundem të kursejë shumë këtyre muajve pasi gjithçka duket më e shtrenjtë se vite më herët’ !? Kjo është si pasojë e rënies së vlerës së parasë në xhepin tuaj, por jo veç kaq. Inflacioni tregon edhe shumë aspekte të veçorive psikologjike që konsumatori përballet në kohën kur çmimet në shportën e ushqimeve e veshmbathjes. Një nga këto veçoritë është ajo e njëanshmërisë në momentin e përzgjedhjes gjatë blerjes. Kur konsumatori ndjenë se një produkt specifik ka filluar të rrallohet në supermarket ai/ajo detyrimisht reagon duke e ‘tejblerë’ atë produkt të caktuar. Ose ta zëmë në kohën kur lajmet gjeopolitike a politike që kanë ndikim specifik ndaj një regjioni të veçantë e bëjnë të mundur një presion asimetrik ndaj konsumatorit duke e vendosur atë në një pozitë reaguese ‘tejblerëse’. Ky fenomen është negativ dhe që ndihmon në një proces afatgjatë të stimulimit të çmimeve në një trajektore të pakontrolluar. Pra reagimet e njëjta të konsumatorit në ‘tejblerje’ janë pritje të kalkuluara mirë që shitësi I planifikon për arsyen e thjeshtë që ta ruan marxhinën e përfitimit dhe mundësinë për të ekzistuar si biznes/ndërmarrje. Por inflacioni ka fuqi edhe më të madhe politike dhe gjeopolitike në përcaktimin e parametrave sundues, dominues ose edhe eksportues të shumë entiteteve politike-shtetërore.Ta marrim shembull mentalitetin ekonomik gjerman dhe atë kinez që në një nivel proporcioni mund ti definosh sikur të njejta për nga qasja ekonomike dhe gjeo-ekonomike. Gjermania si strategji mbrojtjeje nga diversiteti I krizave që krijon inflacioni -eksporton, prodhon me të madhe produkte të definicionit të lart dhe në këtë mënyrë është e pa konkurueshme në qëndrueshmërinë e asaj që prodhon si edhe largësisë eksportuese, transportit dhe besueshmërisë në klientelë. Kina bën të njëjtën por me produkte të klasit të dytë a të tretë. Gjithë e dimë se që nga çorapet e deri te këmishat e gomat e veturave kanë targën e ‘Made in China’. Përderisa Gjermania fuqinë eksportuese të sajë e përdorë si masë preventive ndaj rritjes së rreziqeve të hiperinflacionit (duke marr parasysh këtu edhe Euro-në si valutë zyrtare e BE-së prapaskenë e së cilës qëndron marka e vjetër Gjermane). Për Kinën fuqia eksportuese e sajë është më tepër lojë strategjike për dominim paqësorë ekonomik global e deri diku edhe ushtarak si antidotë ndaj SHBA-ve dhe shfrytëzimin e dobësive brenda Unionit Evropian për ta përdorë këtë të fundit si pistë eksportesh. Por lind pyetja çfarë lidhjesh ekzistojnë në mes të ekonomive të sipërpërmendura me inflacionin në Britaninë e Madhe ta zëmë ? Është shumë e rëndësishme ta elaborojmë pak më shumë këtë faktor ndikimi më tej. Në ekonomiksin elementar funksionet e një ekonomie normale bazohen në dy shtylla të veprimit. Pra në një anë kemi “demand” ose “kërkesat” dhe në anën tjetër ndodhet “supply” ose “furnizimi”. Shumë e thjeshtë në sy të parë, por çka është me rëndësi të kuptojmë me ekonomiksin modern ky lloj funksionaliteti nuk çon peshë fare. Ky bilanc I shtyllave ekonomike ka humbur efektivitetin e sajë pasi që bizneset e llojeve të ndryshme që nga ato të voglat e deri te të mëdhatë mbiprodhojnë pasi që linjat e kreditit që ato lidhin me sistemet bankare ku operojnë u bëjnë atyre të mundur një mbipeshim në prodhim. Pra fabrika (a) kërkesat vjetore i merr për njëqind mijë këpucë me një ngarkesë operacionale (paga punëtorësh) prej £1 milion përderisa kostoja e prodhimit kap shifrën gjysmë milioni stërlinga. Huatë/kreditë sanksionohen me vlerën e dhënë në kohën kur kostoja e prodhimit dhe ato të shpenzimeve operacionale janë më së larti pra në majën e prodhimit. Ta zëmë që kërkesat janë për kredi deri në £4.5 milion. Pra huaja aprovohet sa tri herë nevoja e kërkesave. Kjo nuk do të paraqiste ndonjë problem të theksuar po që se konstantja e furnizimit dhe kërkesave të jetë e përhershme – por kjo nuk mund të jetë e garantuar dhe është e pa mundur të bëhet një gjë e tillë sepse produktet sikur këpucët në këtë rast I nënshtrohen linjave të mëdha të konkurrencës gjithandej. Pra fabrika (a) për të ruajtur efikasitetin dhe relevancën e sajë operacionale mbi-prodhon në shumë raste edhe me humbje të theksueshme. Kjo për ekonominë e përgjithshme do të thotë që niveli I importeve duhet të kontrollohet në mënyrë që fabrika e këpucëve (a) ta ketë të mundur shitjen e gjitha këpucëve dhe në fillim vitin tjetër të fillojë me të njëjtin intenzitet. Kjo qasje ka dy probleme. E para është që fabrika (a) monopolizon tregun e këpucëve pasi që beson fuqishëm në konstantën e sajë dhe e dyta çmimorja në produktet e këpucëve mbetet statike e pa lëvizshme. Rreziku nga statizmi në çmimore krijon tepricë produktesh që në përballje nuk ka diversitetin nga importet (pra produktet tjera që vijnë nga jashtë) dhe kjo në shumë mënyra të ndryshme nuk i mundëson konsumatorit që të kursejë nëpërmjet të përzgjedhjes nga llojet e ndryshme të të njëjtit produkt. Pra inflacionin do të mund ta definojmë jo vetëm si faktor agnostik që nuk bën dallimin në ekonomitë globale por më shumë se kaq, inflacioni është element frenimi dhe që në mënyrë fundamentale konfirmon sjelljen konjitive të konsumatorit që i nënshtrohet presioneve të jashtme dhe nga frika e ndryshimeve te pa pritura të brendshme. Fakti që inflacioni thithë më shumë nga kursimet e konsumatorëve ështe analizë korrekte kur kemi parasysh që si faktor ekonomik inflacioni nuk do të mund të kishte impakt negativ në xhepin e konsumatorëve po që se rritja e pagave do të ishte e lidhur drejtpërdrejt me konsistencën e inflacionit. Sot të prirur nga sukseset e ‘gig ekonomisë’ ky bilanc në mes pagave dhe inflacionit është gati I pa mundur të arrihet. Ne vetë si konsumatorë do të duhej ta kuptojmë se nuk mund të aspirojmë të gjitha pa pasur fuqinë materiale për t paguar për ato të mira materiale që i ëndërrojmë. Pra ose duhet ta pranojmë inflacionin si përbindësh I madh monetar që do të na kthejë shumë shpejtë prej nga aty ku kemi filluar, ose do të duhej ta ndalim ‘turrin’ e konsumimit dhe të mësohemi ti mbathim të njejtat çorape e këpucë për disa muaj më gjatë.