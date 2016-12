Ilaçi popullor që largon gurët në veshka

Nëse keni gurë në veshka, përgatiteni këtë ilaç të thjeshtë popullor dhe për gjashtë ditë do t’i hidhni jashtë.

Pos kësaj, do t’i pastroni veshkat prej rërës në tërësi. Shumë që e kanë përdorur këtë melhem, ia kanë dalë ta zgjedhin problemin. Provojeni edhe ju, mund t’ju ndihmojë. Të gjithë përbërësit janë krejt të shëndetshëm, e ilaçi nuk ka asnjë efekt të dëmshëm anësor

PËRBËRËSIT: – 100 ml lëng limoni – 100 ml vaj të ftohtë ulliri – 100 ml birrë

PËRGATITJA: Të gjithë përbërësit i vendosni në kavanoz prej qelqit dhe i përzieni mirë. Përdorimi: Pini 50 ml lëng në mëngjes, në lukth të thatë. Efekti: Nëse vëreni rërë në urinë, do të pastroheni brenda katër ditësh, nëse keni gurë apo më shumë prej tyre, do t’ju nevojiten gashtë ditë.