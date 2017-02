Ndaloni së vrapuari pas medikamenteve farmaceutike e ndërhyrjeve kirurgjike, mënyra më e mirë të kujdeseni për fytyrën është të kërkoni ilaçin në gjërat natyrale.

Kurkuma është një bimë që i përket familjes së xhenxhefilit dhe rritet në Azinë Jugore. Nëse përzihet me miell dhe pluhur kurkume dhe aplikohet në fytyrë do të largohen rrudhat dhe fytyrës do t’ia shton shkëlqimin. Kjo përzihet me pak mjaltë ose vaj ulliri për ta kthyer atë në formë paste.