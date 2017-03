Hysaj me shokë “shkatërruan” mbrëmë BBC-në

Tweet on Twitter

Tre sulmuesit e Realit ditën e djeshme thuajse nuk bashkëpunuan fare me njëri-tjetrin, siç tregojnë statistikat e publikuara nga UEFA. Edhe pse vetëm Ronaldo qëndroi në fushë për 90 minuta të plota, mes tyre u shkëmbyen në total 7 pasime gjatë të gjithë takimit.

Ky numër kaq i vogël tregoi që BBC nuk është më në nivelin e mëparshëm kur mori dhe famën e madhe. Megjithatë kjo ndoshta ndodhi më shumë edhe për meritë të mbrojtjes së Napolit, ku Hysaj më shokë arritën të bënin një paraqitje të pëlqyeshme.

Siç tregojnë statistikat, mes Ronaldos dhe Bejlit nuk u shkëmbye asnjë pasim, pra asnjë bashkëpunim mes krahëve në 68 minutat që ishin bashkë në fushë. Ronaldo nga ana e tij dha vetëm 1 pasim për Benzemanë.

Ndërkohë as Bejl nuk arriti të komunikonte shumë me Benzemanë, tëksa i dha vetëm 2 pasime. Sulmuesi francez ishte ai që u lidh më shumë me dy partnerët e tij në krahë duke dhënë 3 pasime për Ronaldon dhe 1 për Bejlin.