Huffington Post: Departamenti i Shtetit duhet të ndërhyjë urgjent në Ambasadën e SHBA në Tiranë

SHBA-së i duhet një politikë e qartë në vendet e Ballkanit dhe se Administrata e re e SHBA-së duhet t’i kushtojë rëndësi emërimit të ambasadorëve në vendet e Ballkanit njëjtë si në vendet e mëdha të botës

Ai ka shkruar se nuk është në interes të SHBA-së që ambasadorët e saj të ndërhyjnë në politika të brendshme të shteteve tjera, duke iu referuar rastit të ambasadorit Lu me Prokurorin e Përgjithshëm të Shqipërisë, transmeton Express.

Luke, po ashtu shkruan se si Fondacioni i Soros ka financuar shumicën e ndihmave të Ambasadës Amerikane në Shqipëri, duke theksuar se shpesh herë ideologjia e tij “progresive” është armiqësore ndaj interesave të SHBA-së.

Më poshtë mund ta lexoni të plotë kolumnën e tij.

SHBA-së i duhet një politikë e qartë në Ballkan

Sekretari i ri i Shtetit i SHBA-së, Rex Tillerson, është një individ që ka arritur tepër shumë. Si drejtor ekzekutiv i kompanisë “ExxonMobil”, ai e kryesoi kompaninë më të madhe të gazit dhe naftës në botë, me të hyra vjetore prej gati 270 miliardë dollarëve – që është e barabartë me madhësinë e ekonomisë së përgjithshme të Pakistanit. Duke qenë se ka punuar dhe jetuar në vende si Jemeni dhe Rusia – dhe shumë vende tjera në mesin e tyre – ai është mbase njëri prej operatorëve me të arritura më të mëdha gjeo-politike ndonjëherë që është konfirmuar në këtë post.

Përkundër kësaj, një gjë është e sigurt: Tillersonit para vetes ka një betejë shumë të vështirë. Njolla burokratike e formuar gjatë viteve të Obamas është pengesë për të në zbatimin e politikës së jashtme amerikane e cila tani ia zë rrugë, e të cilës i referohet si Dega e Katërt e Qeverisë.

Kujdes: janë disa shërbyes civilë me karrierë të cilët do të punojnë në interes të SHBA-së, pavarësisht se cila parti politike e zë Shtëpinë e Bardhë. Megjithatë, shumë zyrtarë janë politizuar, me shumicën që përkrahjen po e rreshtojnë kah demokratët. Sipas hulumtimit të kryer nga “The Hill”, rreth 95 për qind të kontributeve politike të punëtorëve federalë i kanë shkuar demokrates, Hillary Clinton, gjatë garës presidenciale. Disa zyrtarë me karrierë madje janë zotuar se do t’i bëjë qëndresë administratës së re. Ky do të jetë një problem për administratën e re.

Fatkeqësisht, aktivizmi politik i Departamentit të Shtetit shkon përtej lagjes “Foggy Bottom” dhe zgjatet deri në rrjetin global të ambasadave dhe misioneve amerikane e deri në organizatat ndërkombëtare.

Një shembull i qartë kësaj është Ballkani.

Në muajt e fundit, Ambasada e SHBA-së në Shqipëri, është akuzuar për ndërhyrje në çështje të brendshme të vendit. Disa nga akuzat kanë të bëjnë me dyshimet për marrëveshjet e fshehta të Ambasadës amerikane me grupet majtiste, siç është Fondacioni i Shoqërisë së Hapur.

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur është një rrjet i organizatave joqeveritare të George Soros, i cili promovon ideologjinë “progresive” të miliarderit Soros në gjithë botën, e cila shpesh është armiqësore ndaj interesave të SHBA-së. Agjenda “progresive” e Fondacionit të Shoqërisë së Hapur shpesh bie në vesh të shurdhër të ndjeshmërisë vendore – asaj fetare dhe kulturore – veçanërisht në vendet siç është Ballkani.

Edhe pse një aleate e rëndësishme e NATO-s në Ballkan, Shqipëria përballet me shumë sfida. Reformat kontroverse në sistemin e saj gjyqësor së fundmi janë miratuar nga Parlamenti. Nuk ka pasur konsensus kombëtar sepse partia opozitare, Partia Demokratike, e udhëhequr nga Lulzim Basha, e bojkotoi votimin duke qenë se ndjeu se shqetësimet e saj për legjislacionin ishin injoruar. Për vite të tëra projektet ndihmese të SHBA-së të fokusuar në reformat në gjyqësor janë financuar, pjesërisht, nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur. Bile kryeministri socialist, Edi Rama, ka marrë pjesë në dasmën e Soros. Kur Hillary Clinton e udhëhoqi Departamentin e Shtetit, Soros po komunikonte drejtpërdrejt me të dhe stafin e saj, në mënyrë që të ndihmonte në promovimin e agjentes së tij në Shqipëri.

Ambasadori amerikan në Shqipëri, Donald Lu, së fundmi dhe atë shumë publikisht, e akuzoi Prokurorin e Përgjithshëm të Shqipërisë, Adriatik Llallan, se po i pengonte reformat në gjyqësorin e vendit. Kjo ka shkaktuar zemërim në Shqipëri. Llalla i ka shkruar edhe presidentit të vendit, Bujar Nishani, dhe kryetarit të Kuvendit, Ilir Meta, për t’u ankuar ndaj sjelljes së stuhishme të ambasadorit Lu. Madje, në letrën e vet, Llalla ankohet se ambasadori Lu e ka kërcënuar atë. Në letër thuhet:

“Në komunikime zyrtare dhe jo zyrtare, ambasadori Lu ia ka bërë të qartë prokurorit Llalla se nëse ai nuk i përkrah publikisht ndryshimet në ligj, do të rezultojë në pasoja personale dhe institucionale,”

Çfarë rrëmuje diplomatike!

Kjo është si rezultat i Ambasadës së SHBA-së, e cila së fundmi ua ka mohuar vizat 70 prokurorëve dhe gjykatësve të lidhur me partinë opozitare [por askujt nga partia socialiste në pushtet nuk iu anuluar vizat). Të dy incidentet mund të interpretohen si ndërhyrje partizane nga Ambasada e SHBA-së për të parandaluar një përpjeke të madhe “vetting” [kontroll i madh i të kaluarës së dikujt] për anëtarët e sistemit gjyqësor të vendit. Po ashtu, kjo e ka përkeqësuar edhe më shumë polarizimin politik në Shqipëri.

Përzierja në punët diplomatike të aleatëve të Amerikës jo vetëm që është e keq për SHBA-në, por edhe kundër frymës dhe dokumentit të Konventës së Vjenës për Marrëdhënie Diplomatike të vitit 1961.

Artikulli 41 i konventës thekson se “diplomatët kanë një obligim për të mos ndërhyrë në çështjet e brendshme të një shteti.”

Aktivizmi politik brenda sallave të “Foggy Bottom” është mjaft e keqe, kur ai mbërrin deri te Ambasadat e SHBA-së mund shumë shpejt të bëhet përcaktuese për sjelljen e mirë të marrëdhënieve të jashtme të SHBA-së. Puna e diplomatëve duhet të jetë për t’i çuar përpara interesant kombëtare të ShBA-së, dhe jo t’i ngushtojë interesat politike të një partie të vetme politike apo organizate joqeveritare. Ndryshimi i mentalitetit brenda Departamentit të Shtetit do të jetë një proces i ngadaltë dhe rëndë. Derisa Tillerson fillon pastrimin e sallave të Egjeut të Departamentit të Shtetit, ia vlen të hetohet nëse ambasadorë të caktuar e kanë humbur hapin me qasjen e administratës së re për politika të jashtme.

Ka shumë individ të aftë dhe me përvojë të cilët i kanë aftësitë për ta përfaqësuar SHBA-në, e të cilët lehtësisht mund t’i zënë këto poste. Kjo është një praktikë e zakontë për pozitat e mëdha diplomatike të Londrës, Berlinit dhe Moskës, në mesin e shumë vende të tjera. Kjo praktikë duhet të konsiderohet edhe për aleatët e vegjël, po ashtu, përfshirë edhe Ballkanin.

Njëri nga fokuset kryesore të administratës së Trumpit ka qenë kjo dëshirë për të rindërtuar marrëdhënie të cilat kanë qenë nën tension për shkak të politikave të tetë viteve të fundit. SHBA ka nevojë për miq dhe aleatë. SHBA-ja ka nevojë që t’i çojë përpara interesat e veta kombëtare. Prandaj është jetësore për të pasur ambasadorë të cilët e kuptojnë këtë gjë dhe nuk notojnë në ujëra, shpesh të errët, të politikave të brendshme dhe partizane./Gazeta Express/