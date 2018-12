“Për herë të parë në histori, diaspora shqiptare proteston kundër lidhjeve të pushtetit me krimin, korrupsionin dhe drogën”.

Kështu shkruan ish-Kryeministri Berisha në një postim në rrjetet sociale.

Ai u ka bërë thirrje shqiptarëve që ti bashkohen kësaj proteste historike kundër regjimit të Edi Ramës, që Berisha e cilëson i kreu i meduzës.

Diaspora shqiptare sot ne ora 17:00, ne nje proteste historike para Kryeministrise, kunder kakistokracise!

Miq, per here te pare ne histori diaspora shqiptare proteston sot kunder lidhjeve te pushtetit me kr.imin, dr.ogen, kor.rupsionin, pra regjimit te kakistokracise te kreut te meduzes Edvin Kristaq Rama.

Ju bej thirrje shqiptareve te bashkohen me protesten historike te vellezerve tane qe kane ardhur nga mijra km larg ne mbeshtetje vendit dhe kombit te tyre!

***

Pavarësisht se nuk kanë një leje zyrtare për zhvillimin e protestës para Kryeministrisë, Diaspora do ta zhvillojë protestën sot në orën 17.00.

E thirrur nga Genc Sejko, në protestë pritet që të marrin pjesë qytetarë të shumtë nga diaspora dhe jo vetëm.

“E morëm në konsideratë ofertën e presidentit që protestën ta bënim në oborrin e presidencës. Faleminderit zoti president, por na duhet një vend më i madh. Prandaj do ta bëjmë aty ku e kemi thirrur. Para kryeministrisë, sot ne orën 17.00”, shkruan Sejko në Facebook.

Sa i takon refuzimit të lejes së policisë për protestën e diasporës para Kryeministrisë, presidenti Ilir Meta tha dje se shqiptarët kanë protestuar edhe në diktaturë, pavarësisht nga kostot e tmerrshme që kanë paguar.

“Nuk besoj që një gjë e tillë mund të ketë ndodhur. Sa e zëmë se ka ndodhur. Janë të ftuar të gjithë emigrantët që të protestojnë në oborrin brenda Presidencës”, deklaroi kreu i shtetit