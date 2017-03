Hazard – Real Madrid, lajm i madh nga Conte

Menaxheri i Chelseas, Antonio Conte ka insistuar se Eden Hazard është i lumtur në Stamford Bridge.

Por, ai ka pranuar se spekulimet rreth transferimit në Real Madrid kanë për qëllim ta “shqetësojnë” mendjen e futbollistit.

“Nuk e di nëse Chelsea do t’i konsiderojë ofertat”, deklaroi Conte në një konferencë për media.

“E vetmja gjë që mund të them është se Eden është futbollist i Chelseas. Ne jemi të lumtur me të dhe ai është i lumtur me ne. Nuk e shoh asnjë problem me të”, theksoi ai. “Është pjesë e lojës, të tjerët që krijojnë spekulime dhe e vendosin në vështirësi mendjen e futbollistëve”, u shpreh Conte.