Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka theksuar se Qeveria e Kosovës do ta pezullonte përkohësisht tarifën ndaj importeve serbe, vetëm pas garancës ndërkombëtare, për një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, e cila duhet të rezultojë me njohjen reciproke.

“Përderisa kemi vetëm sugjerime për takime dialoguese të pafrytshme, pa objektiv dhe pa afate qartë të përcaktuara, pa kontratë të para-dakorduar dhe garancë ndërkombëtare, që do të nënshkruhet marrëveshja përfundimtare që rezulton me njohje, taksa vazhdon të mbetet në fuqi”, ka shkruar ai ne rrjetin social Facebook .

Ai ka thënë së është thellësisht i bindur për mundësinë e arritjes së marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese me Serbinë, që rezulton me njohje.

Qeveria e Kosovës, më 6 nëntor të vitit 2018, pati vendosur tarifën prej 10 për qind për produktet nga Serbia. Me një vendim tjetër, Qeveria e Kosovës, më 21 nëntor, vendosi tarifën prej 100 për qind për produktet nga Serbia dhe kjo u bë shkak që autoritetet serbe të vendosin që të mos vazhdojnë dialogun në Bruksel, deri në heqjen e kësaj tarife.

Kohë më parë Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, iu tha zyrtarëve të lartë të BE-së, se Serbia është e angazhuar për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovës, mirëpo e vetmja mënyrë për të vazhduar bisedimet me Prishtinën është nëse tërhiqet tarifa prej 100 përqind ndaj mallrave serbe.

“”Serbia është e angazhuar për përmirësimin e bashkëpunimit rajonal dhe e vendosur për të kontribuar në këtë drejtim. Një parakusht për zbatimin e suksesshëm dhe përmirësimin e bashkëpunimit rajonal është respektimin rigoroz i të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara të dakorduara nga të gjithë pjesëmarrësit në rajon. E vetmja mënyrë për të krijuar kushtet në të cilat vazhdimi i bisedimeve do të ishte i mundur është që Prishtina të tërhiqej nga vendime të paligjshme dhe krejtësisht të paarsyeshme “,tha presidenti Vuçiq pas takimit me presidentin e Këshillit Evropian, Donald Tusk.