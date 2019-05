Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar që Shqipëria ta heqë taksën në “Rrugën e Kombit”.

“E lus presidentin t’i kërkojë Edi Ramës t’ia nisë prej hapit të parë. Ta heqë taksën, skanerin. T’ia nisim kështu bashkimin. Unë jam për një bashkim konkret e jo të fjalëve të mëdha. I kisha lutur të gjithë të bëjmë kujdes: Që të mos shkojnë fjalët para punëve”, ka thënë Haradinaj në televizionin publik.

Kryeministri ka folur edhe për Samitin e Parisit, duke thënë se pret qartësim të situatës në dialog me Serbinë.

“Pres një qartësim më të madh se a do të ketë marrëveshje në fund të këtij viti apo jo. Atje do të shkojmë bashkë. Unë nuk do të shkojë atje pa Ahmetin e Limajn, por duhet të vijnë edhe presidenti e kryeparlamentari. Jemi duke u konsultuar, e ndajmë çdo materie”, ka thënë Haradinaj.

***

Haradinaj Serbisë: Pa njohje të Kosovës, nuk do ketë heqje takse

Pak pas takimit me shefen e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj tha se heqja e taksës ndaj Serbisë do të bëhet vetëm nëse do të ketë njohje reciproke Kosovë-Serbi. Gjatë takimit me shefen e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, Haradinaj mori edhe progress-raportin për Kosovën.

Kreu i Qeverisë së vendit e quajti këtë dokument si një pasqyrim i të gjeturave mbi ngecjet dhe përparimin e bërë brenda një viti në vend.

Sa i përket numrit të zëvendësministrave aktualë, e cila përmendet në raportin e Progresit, Haradinaj tha se kjo është diskutuar në ligjin për qeverinë, i cili do ta zgjidhë këtë problem për të gjitha qeveritë e ardhshme.