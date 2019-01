Dhe kjo “hapje kufijsh” përveç zemërimit që ka ngjallur në Serbi, duket se gëzon mbështetje në rajon, pasi kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev e ka mirëpritur atë.

Duke komentuar deklaratën e Ramës se përveç Kosovës, Shqipëria do të dëshironte të hiqte kufijtë edhe me Maqedoninë, Malin e Zi e Greqinë, Zaev ka thënë se “edhe ai do të dëshironte të bënte të njëjtën gjë”.

“Edhe unë do të dëshiroja t’i hapnim kufijtë”, tha Zaev, raporton portali maqedonas, Faktor.

Mediat maqedonase dhe ato kosovare duke iu referuar një deklarate të Zaev, theksojnë se sipas kryeministrit maqedonas ideja e propozuar nga Rama, do të sillte përfitime të mëdha për rajonin.

“Nuk shoh asgjë kontraverse në qëndrimin e kryeministrit shqiptar lidhur me hapjen e kufijve me fqinjët, përfshirë Maqedoninë. Kjo ide do të sillte edhe përfitime të mëdha ekonomike dhe do të ishte në të mirën e qytetarëve të të gjitha vendeve të rajonit”, u shpreh Zaev në mesazhin e tij të fundvitit.