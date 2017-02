Grekët sot paskan ndaluar në Spata mësimet në gjuhën Shqipe. Klasa për emigrantet shqiptarë ishte hapur me 22 janar të këtij viti .

Sot shkolla u mbyll për shak të protestave raciste të banorëve grekë të Spatës.

Kjo është fytyra e vërtetë e fashistëve Grekë që me çdo kusht duan që ta ndalin gjuhën shqipe atje, u munduan me shekuj por shqipëtarët do të triumfojnë drejt aspiratave të tyre!