GJYKATA SUPREME NE BRITANI HEDH POSHTE VENDIMET E MINISTRISE SE BRENDSHME, GJYKATES SE LARTE DHE GJYKATES SE APELIT PER HEQJEN E SHTETESISE BRITANIKE PER SHTETASIT SHQIPTARE QE E KANE PERFITUAR DUKE PRETENDUAR SE ISHIN NGA KOSOVA!!!

Avokati shqiptar i te drejtes publike dhe emigracionit Naim Hasan,i cili punon prane

kompanise ligjore me te madhe per azilin dhe emigracionin ne Britani Duncan Lewis

Solicitors, ka fituar ceshtjen me te rendesishme per shqiptaret ne Britani dhe familjet e tyre.

Sot me 21Dhjetor 2017 nepermjet vendimit te publikuat ne faqen e saj te internetit, Gjykata

Supreme e Mbreterise se Bashkuar ka marre vendim qe vendimet e Ministrise se Brendshme

Britanike te marra ne vitin 2013 per heqjen e shtetesise Britanike, ndaj dy shtetasve shqiptare

Dinjan Hysaj dhe Agron Bakijasi, te cilet kishin perfituar shtetesine duke u deklaruar si

shtetas kosovare, kur ne fakt jane nga Shqiperia, isin te palighshme dhe se ata gjate gjithe

kohes kishin qene shtetas britanike dhe nuk kishin paraqutur identitet te rreme pra nuk kane

huazuar identitetin e nje personi tjeter.

Ne kete vendim historik, Gjykata Supreme ka hedhur poshte edhe dy vendimet e meparshme

te Gjykates se Larte Britanike dhe Gjykates se Apelit te cilat e kishin quajtur te ligjshem

vendimin e Sekretares se Shtetit per Punet e Brendshme, per tju hequr shtetesine Britanike

personave te mesiperm.

Dinjan Hysaj dhe Agron Bakijasi jane te dy shtetas shqiptare qe kane mberritur ne Britani ne

fundin e viteve 1990 dhe kane kerkuar azil me te dhena false, duke pretenduar se

persekutoheshin gjate luftes ne Kosove. Ata kane perfutuar leje te perhershme qendrimi ne

rrethana te ndryshme dhe pastaj kane perfituar shtetesine Britanike.

Ceshtja kruesore qe ishte shtruar para Gjykates Supreme ishte nese mashtrimi qe keta shtetas

kishin bere ne aplikimet e tyre ne Mbreterine e Bashkuar e ben efektivisht te pavlefshme

dhenjen e stetesise nga Ministria e Brendshme apo vendimi ka qene I vlefshem dhe keta

persona kane qene dhe mbeten shtetas Britanike, derisa ose nese ndonjehere Ministria e

Brendshme vendos qe tua heqe ne te ardhmen por duke ndjekur procedure ligjore te sakta dhe

me te drejte apelimi, para gjykatave te sanksionuara me ligj.

Gjykata Supreme ka vendosur pasi palet kishin rene dakord mes tyre se Gjykata e Apelit e

kishte aplikuar ne menyre te gabuar doktrinen a “pavlefshmerise” se heqjes se shtetesise

Britanike qe nga vendimi precedent ne ceshtjen Pervez Akhtar ne vitin 1981 dhe Ministria e

Brendshme ishte e detyruar perpara, qe ti hiqte shtetesine ne raste si ceshtjet Hysaj dhe

Bakijasi, vendime te cilat ishin te gabuara ne ligj.

Gjykata Supreme e ka hedhur poshte kete vendim te Gjykates se Apelit, vendim qe ka

qendruar ne fuqi per 36 vjet. Ky eshte nje rrezultat shume I rendesishme persa I perket

sundimit te ligjit dhe precedentit ligjor Britanik.

Po ashtu Gjykata Supreme ka hedhur poshte nje vendim tjeter te Gjykates se Apelit, te njohur

si ceshtja Bibi e vitit 2007 dhe ne menyre te qarte ka vendosur qe personat e trete, sic jane

femijet e personave qe kane mashturar ne perfitimin e shtetesise britanike jane te pafajshem

dhe duhet te qendrojne shtetas Bitanike.

Padyshim ky eshte nje vindim me pasoja shume te medha ngaqe jane shume ceshtje te

shqiptareve dhe te kombesive te tjera, qe Ministria e Brendshme ju ka hequr shtetesine

Britanike, duke e quajtur te pavlefshme, sikur nuk ishin dhe nuk kane qene kurre shtetas

Britanike dhe ceshtjet e tyre ligjore te depozituara ne Gjykaten e Larte dhe Gjykaten e Apelit,

ose ne gjykatat kriminate, kane qene ne pritje te vendimit perfundimtare te ceshtjes Hysaj dhe

Bakijasi.

Vendimi I Gjykates Supreme eshte i forms se prere dhe i detyrueshem per tu zbatuar nga

gjykatat e niveleve me te uleta dhe ceshtjet e tjera qe presin ne gjykate duhet te kene te njejtin

perfundim.